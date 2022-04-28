促轉會：國民黨規避與妨礙調查 依法裁處30萬元

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（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北28日電）促轉會今天表示，國民黨已構成促轉條例第16條第1項「規避、拒絕或妨礙調查」，委員會決議依法裁處新台幣30萬元罰鍰，並要求限期改善、提出檔案資料，若未改善得按次連續處罰。

國民黨表示，促轉會的裁罰不具正當性，指控內容也有多處並非事實，國民黨會採取法律途徑尋求司法救濟，對抗黑機關的政治追殺。

促轉會今天發布新聞稿表示，國民黨各工作會檔案，如海外工作會、文化工作會、青年工作會等檔案，依促轉條例第18條第1項規定，都是屬於應向促轉會通報範圍的政治檔案。

不過，促轉會說，辦理政黨政治檔案審定過程發現，國民黨107年10月所通報的4萬多筆檔案，未含有前述工作會政治檔案；促轉會後續再請國民黨補正通報，國民黨函覆「並無其餘檔案可通報」。

促轉會表示，經促轉會蒐集的公開資訊、經調查取得的資料及調查對象的陳述，都證實國民黨確實持有工作會檔案，卻刻意不向促轉會通報。

促轉會說，比對文獻顯示，無論是曾任職黨史單位學者或多份學位論文，均曾使用或提及各工作會檔案。調查也發現，國民黨曾針對這批檔案編列經費，成立「待清小組」，聘用工作人員在黨部（中山南路舊址）進行編目，整理出約3萬筆檔案目錄，包括陳文成案、黃文雄刺蔣案、重要人士監控、海外黑名單與影視審查等相關內容均在列。

促轉會表示，前述的待清小組及檔案目錄，促轉會向製作目錄的工作人員及前黨部管理人員求證後，均獲證實。但是，這批人員皆已離任，所以，無法確認檔案搬遷至國民黨八德路黨部現址後的下落。

促轉會也發現，國民黨在107年即於黨內成立「促轉會政治檔案清冊應對專案小組」，該會議決議將海工會、革實院等相關檔案列為「機密文件」，數位化後再移轉至政大委託管理。

促轉會也說，國民黨曾計畫於110年將「青工會／知青黨部」與「婦工會」等部分工作會政治檔案移至政大，而這批檔案原先存放位置即在國民黨黨部大樓內。（編輯：翟思嘉）1110428