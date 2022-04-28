英外相籲確保台灣自衛能力 外交部：誠摯感謝

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（中央社記者溫貴香台北28日電）英國外交大臣特拉斯呼籲確保台灣自衛能力並點名中國應守規則。外交部今天對此表達高度歡迎與誠摯感謝，並強調，台灣將與民主夥伴團結一致，做好準備，應對全球的威脅，並且嚇阻威權政體不斷的侵略與擴張。

英國外交大臣特拉斯呼籲北約盟友確保台灣等民主政體的自我防衛能力，點名中國必須遵守國際規則。她並提到北京不僅未譴責俄羅斯侵略烏克蘭，還對北約應接納哪些國家說三道四。

外交部發言人歐江安今天在外交部例行記者會表示，英國外相特拉斯（Liz Truss）4月27日發表外交政策演說內容，包括強化北約（NATO）成員應對全球化的挑戰、深化與日本及澳洲等盟友合作以保障印太地區安全、結合硬實力與經濟安全打造全球安全架構等重要概念，進一步體現「人人為我、我為人人」的北約精神。

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她表示，英國外相特別提及北約盟友必須確保像台灣這樣的民主政體有能力自我防衛，對於這項挺台言論以及支持，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

歐江安表示，將與英國等理念相近國家持續深化合作及相關實質友好關係，共同維護台海的穩定，並且維持自由、開放跟繁榮的印太區域。台灣將與民主夥伴團結一致，做好準備，應對全球的威脅，並且嚇阻威權政體不斷的侵略與擴張，阻止威權政體對其他國家進行威迫跟打壓，團結一致不受威脅，打造堅定、勇敢有自信的全球秩序，繁榮、和平、民主的世界，體現北約的精神「我為人人，人人為我」。（編輯：林興盟）1110428