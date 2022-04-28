美強銷飛機？ 大股東國發基金：不曾也不會施壓華航

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）媒體報導美方打算強銷24架波音787，國民黨立委洪孟楷今天關切，國發基金作為華航大股東，會不會對華航施加壓力，要求購機以符合美方要求；國發會主委龔明鑫說：「過去沒有，以後也不會。」

總統府發言人張惇涵今天上午對於聯合報一則「美強銷我24架波音787華航不想埋單」的報導表示，國會議員關心自己國家的產業，為自己國家的產業發聲，是民主國家的常態；但任何產業的推動發展，都必須依循專業評估，並且必須依法辦理。

龔明鑫今天出席立法院經濟委員會報告並備詢時，洪孟楷也就此議題提出質詢。洪孟楷指出，國發基金作為華航的大股東，會不會考量美方壓力，要求華航買下飛機。

龔明鑫表示，確實國發基金在華航有法人代表，但國發基金過去從來都沒有收到這類指示，一直以來也都是以公司治理的角度看待公司發展。

洪孟楷追問，是否未來也不會利用政府力量，逼迫華航接受不符合業務需求的運具；龔明鑫再次重申立場，過去沒有，以後也不會有。（編輯：潘羿菁）1110428