劉建國邀請加入雲林團隊 蘇治芬：會全力輔選

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（中央社記者黃國芳雲林縣1日電）民進黨日前提名立委劉建國參選雲林縣長，今天難得與同黨的立委蘇治芬同台，劉建國計畫籌組雲林團隊，盼能邀請蘇治芬擔任團長；蘇治芬表示，會全力輔選但不一定要進入競選組織。

雲林縣復健青年協進會今天邀請內政部長徐國勇、立委蘇治芬、立委劉建國等人至東勢鄉賜安宮，一同參與專為身障者駕駛及電動輪椅族量身訂製的自排車康復巴士（愛爾麗21號）捐贈儀式。

蘇治芬接受媒體聯訪表示，這輛復康巴士是從德國原廠原裝進口，經內政部長徐國勇居中牽線、各方奔走2年才順利運抵台灣；立委劉建國在立院的強項是在社會福利方面，劉建國今天能一起參與，大家都很開心。

蘇治芬指出，與劉建國彼此並沒有冰「破不破」的問題，黨一旦決定了方向、目標，身為黨員沒有二話，只有一條路走，就是團結才有力。

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劉建國接受媒體聯訪也表示，與蘇治芬之間也沒有所謂破冰問題，未來將組一個為雲林各階層打拚的「雲林團隊」，將找機會很慎重、很誠意地邀請立委蘇治芬擔任團長，如果蘇治芬願意，相信大家共同努力的目標，指日可待。

蘇治芬說，每個競選團隊都有各自作戰的方法及策略，這部分完全尊重劉建國，未來會扮演好自己的角色，全力輔選，但並不一定要進入劉建國的競選組織。（編輯：陳仁華）1110501