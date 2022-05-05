外交部製作美參議員訪台短片 曝最感動兩句話

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）外交部今天在臉書貼出美國聯邦參議員葛瑞姆4月中旬率團訪台的紀錄短片，強調外交部都是全心全意注意每個細節歡迎重要的朋友，因為他們的到來，都是向世界表達對台灣的支持聲音。

外交部貼文指出，在影片中，最令人感動的，是美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）在晉見總統蔡英文時說的短短兩句話：「我們是來支持我們所愛」、「我們是來支持台灣」。

短片從機場人員以全副防疫裝備接機開場，外交部長吳釗燮在片中說，葛瑞姆與參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）要來，他當然很期待，「他們能親自到台灣來展現對台灣的支持，真的很棒。」當訪賓下機後，吳釗燮、北美司長徐佑典以擊肘方式熱切歡迎他們到台灣。

梅南德茲在影片中強調，他很高興能再度訪台，重申堅若磐石的台美關係，希望台灣人能了解，美國共和黨、民主黨在這個議題上是團結一致的，我們要跟台灣朋友站在一起。

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葛瑞姆則說，他們為何要來台灣？我們是來支持我們所愛，我們是來支持台灣，進一步深化雙邊現有的強健關係；我們要傳遞的訊息是，民主黨與共和黨都重視台灣，民主是值得捍衛的。

美國會議員訪團4月14、15日到台灣訪問，成員包含多位重量級美國參眾議員，除率團的葛瑞姆，還有參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez），衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）等共6位。（編輯：張均懋）1110505