財產申報 柯文哲身家略縮水、黃珊珊背債千萬

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（中央社記者賴于榛台北6日電）監察院今天公布最新廉政專刊，其中台北市長柯文哲與配偶陳佩琪身家縮水，存款較前次申報減少新台幣46萬餘元，基金也少了逾80萬元。台北市副市長黃珊珊除了存款減少，另有另有周轉金與房貸等千萬元債務。

監察院今天公布第188期「廉政專刊」，內有駐美代表蕭美琴、主計總處主計長朱澤民、中央銀行總裁楊金龍、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、台北市長柯文哲、副市長黃珊珊等人的財產申報內容。

台北市長柯文哲與陳佩琪在110年11月1日的申報資料中，有位在台北市、新竹市及澎湖縣的9筆土地、6筆建物，相比前次申報並無異動。

兩人存款2203萬1398元，較前次申報減少46萬餘元，另有總價額101萬2054元的基金，也較前回申報少了逾80萬元，而累積已繳保險費為721萬1616元。

另外，備戰台北市長選舉的台北市副市長黃珊珊則是與兒子共同申報，兩人有位在新北市的2筆土地、4筆建物，另有台北市的1筆建物與土地交付信託。

黃珊珊存款為68萬8898元，相比前次申報存款減少近110萬元，累積已繳保費886萬4772元，以及1輛LEXUS汽車；另有周轉金與房貸等1082萬1413元的債務。

駐美代表蕭美琴的財產申報有位在新北市與花蓮縣的2筆土地與12筆建物，國瑞與TOYOTA汽車各1輛，存款1810萬5014元，另有總價額573萬8113元的基金，累積已繳保費803萬9102元。

債務部分，蕭美琴因購置不動產以及房屋貸款而有224萬3422元的債務；她也在備註欄指出，因疫情關係，暫無法回國處理財產信託，一旦返國將立刻處理相關事宜。

中央銀行總裁楊金龍與配偶則申報1筆在台北市的土地，以及2筆台北市、1筆高雄市的建物，存款3811萬8551元，總價額31萬4320元的基金，另有累積已繳保費489萬9027。

主計總處主計長朱澤民與配偶則共同申報在台北市的1筆土地與2筆建物，存款1031萬5493元，另外申報總價值108萬6000元的南洋珠鑲耳環、鑲鑽耳環與綠寶石鑲鑽戒指。

NCC主委陳耀祥與其配偶子女共同申報財產，共有位於台北市的2筆土地、6筆建物，及1輛LEXUS汽車。

陳耀祥另有存款457萬5469元，累積已繳保費1164萬7204元，總價額137萬8800元的基金，並有3430萬元的房貸。1110506