備戰北市長選舉 蔣萬安財產曝光

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（中央社記者陳俊華台北20日電）監察院今天公布最新廉政專刊，其中備戰年底台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安申報內容中，存款1575萬餘元，較上次申報減少約274萬元，另有房貸1907萬餘元。

監察院今天公布第186期「廉政專刊」，內有民進黨立委余天、國民黨立委蔣萬安、張育美、傅崐萁等多位朝野立委的財產申報內容。

蔣萬安在110年底的申報內容中，配偶石舫亘擁1筆位在宜蘭縣羅東鎮的土地及2筆建物，是在105年9月取得，總價3333萬3333元；一輛TOYOTA SIENNA LE汽車；存款1575萬9915元，較109年申報時的1850萬129元，減少約274萬元；債務1907萬910元為房貸。

蔣萬安這次也新增申報一筆石舫亘從104年起投資「一起網路科技有限公司」50萬元的資料，並在備註欄中註明，配偶的事業投資部分只有50萬元，未達申報標準，但全數依法申報。

余天與配偶李亞萍存款281萬5928元，另有結婚戒指、紅寶石、玉佩、手錶等共價值900萬元；債務1286萬5268元為房貸；投資天萍傳播、欣天麗傳播有限公司共390萬元。

傅崐萁與配偶花蓮縣長徐榛蔚擁位在台北市大安區及花蓮縣吉安鄉的4筆土地及2筆建物；存款597萬8948元，債務5661萬5447元主要為房貸；有價證券總價額193萬8330元，10張保單累積已繳保費839萬6437元。

張育美擁有現金384萬3115元、存款2737萬8124元，有價證券總價額2億6425萬5170元，累積已繳保險費2億1752萬2589元，事業投資天成醫療社團法人、天成生醫科技公司等共3億3260萬8000元；另有債務3億8750萬元。（編輯：翟思嘉）1110420