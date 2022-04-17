為選戰改變人設？蔣萬安：我就是我 該強硬就會強硬

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（中央社記者王承中台北17日電）備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安，對是否為了年底選戰改變人設、增加砲火一事表示，「我就是我，我就是最真實的蔣萬安」，過去在立法院，很多議題上他都有所堅持，他該強硬的一定會強硬，該堅持的也會堅持。

至於是否會安排時間拜會親民黨主席宋楚瑜，蔣萬安僅表示，各界都是他希望能夠爭取支持及請益的對象，他也一直在做，過去如此，未來也會繼續。

國民黨立委蔣萬安備戰參選台北市長，外傳蔣萬安已在規劃撰寫市政白皮書，前台北市長郝龍斌市府團隊成員也來幫忙上課。

面對年底台北市長選戰，蔣萬安今天在出席台北科技盃愛地球公益路跑活動受訪表示，他始終一直不斷跟各界請益學習，也不斷傾聽民意，這是每天的工作。他說，會在每個適當時間點，跟大家分享未來市政擘劃的願景跟藍圖。

此外，在衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊參選的議題方面，蔣萬安認為，這幾天確診案例已破千，大家都繃緊神經，指揮中心也表示還未到達高峰，希望中央能盡快對未來疫情拿出相對應的作為，做好準備。若這時在防疫上還參雜任何選舉考量，影響到防疫作為，相信民眾不會接受。

至於媒體詢問是否會為了選戰改變自己的人設，蔣萬安回應「我就是我，我就是最真實的蔣萬安」，他一直以來都堅持做對民眾有利的事情，永遠把民意放在最優先的位置，和民眾站在一起，這是他的初衷。

對於有藍營議員希望蔣萬安能增加砲火，做好母雞的角色，蔣萬安強調，過去在立法院，很多議題上他都有所堅持，包含勞基法修法、同婚法案通過及年金改革的堅持，這些大家都看得到；「該強硬的一定會強硬，該堅持的一定會堅持」。（編輯：林淑媛）1110417