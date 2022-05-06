政黨財務申報5月底前須完成 逾期最高罰鍰500萬

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（中央社記者賴于榛台北6日電）內政部今天發布新聞稿指出，政黨應於5月底前完成去年度的財務申報，今年共有80個政黨有申報義務，若未依限申報，依法可處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

內政部說，5月除了是民眾報稅季節也是政黨財務申報的時節，為確保政黨的財務公開透明，依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，製作上一年度的決算報告書、收支決算表、資產負債表及財產目錄等財產及財務狀況決算書表，並應委託會計師查核簽證後報送內政部。

為促進公眾對政黨運作的瞭解、信賴及監督，內政部受理彙整各政黨財報後，會將財務報告公開於網路。

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內政部指出，為避免政黨疏忽財務申報，已於3月25日發函提醒各政黨，應於5月底前申報去年度財報，如政黨因受疫情影響，近期無法召開黨員大會通過財報，依法得於下一年度再將財報提請黨員大會追認。

內政部呼籲，疫情期間，各政黨請盡量採取郵寄方式報送財報，如有申報相關問題，也可多透過電話洽詢，並隨時注意防疫最新動態，若有召開黨員大會需求，請務必遵循中央流行疫情指揮中心規定辦理。（編輯：翟思嘉）1110506