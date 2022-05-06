更多編輯台推薦新聞：
什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蘇澳船長海上撞見疑中國航母 目擊影片曝光[影]

2022/5/6 16:48（5/6 19:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭蘇澳籍漁船「順福漁83號」2日在釣魚台周邊海域，發現疑中國航母艦隊航行。船長江冠達當時拍下的影片，今天傳回蘇澳區漁會，漁船傍晚後也將駛到基隆。

蘇澳籍漁船「順福漁83號」2日上午8時25分在北緯26度56分、東經124度47分釣魚台周邊的台日漁業協議海域作業時，發現疑中國航空母艦編隊航行。日本防衛省隨後證實，中國海軍遼寧號航空母艦當日率7艘軍艦從東海穿越宮古海峽。

「順」船當時撞見中國航母後，除立即錄影，因事涉國際敏感關係，也馬上打衛星電話通報蘇澳區漁會。「順」船之後繼續在海上作業，今天傍晚左右將停靠基隆八斗子漁港。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

江冠達在基隆外海接受中央社記者電訪時說，他當漁民快50年，從未在海上見過航空母艦編隊航行，「順」船當時離這些軍艦只約2浬（約3.6公里），隨即下令漁船轉向。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，釣魚台周邊的台日漁業協定海域是蘇澳漁民重要漁場，近年來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，漁民們收入本就不好，隨著國際情勢緊張，若各國軍艦在相關海域頻繁出沒，恐對作業漁民造成衝擊。（編輯：張銘坤）1110506

延伸閱讀
遼寧號航艦群進入太平洋 國防部：海空動態全程掌握邱國正：共軍航艦遼寧號已70次航訓10次遠航日媒：莫斯科號遭擊沉 衝擊中國遼寧艦攻台戰略
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族