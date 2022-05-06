蘇澳船長海上撞見疑中國航母 目擊影片曝光[影]

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭蘇澳籍漁船「順福漁83號」2日在釣魚台周邊海域，發現疑中國航母艦隊航行。船長江冠達當時拍下的影片，今天傳回蘇澳區漁會，漁船傍晚後也將駛到基隆。

蘇澳籍漁船「順福漁83號」2日上午8時25分在北緯26度56分、東經124度47分釣魚台周邊的台日漁業協議海域作業時，發現疑中國航空母艦編隊航行。日本防衛省隨後證實，中國海軍遼寧號航空母艦當日率7艘軍艦從東海穿越宮古海峽。

「順」船當時撞見中國航母後，除立即錄影，因事涉國際敏感關係，也馬上打衛星電話通報蘇澳區漁會。「順」船之後繼續在海上作業，今天傍晚左右將停靠基隆八斗子漁港。

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江冠達在基隆外海接受中央社記者電訪時說，他當漁民快50年，從未在海上見過航空母艦編隊航行，「順」船當時離這些軍艦只約2浬（約3.6公里），隨即下令漁船轉向。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，釣魚台周邊的台日漁業協定海域是蘇澳漁民重要漁場，近年來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，漁民們收入本就不好，隨著國際情勢緊張，若各國軍艦在相關海域頻繁出沒，恐對作業漁民造成衝擊。（編輯：張銘坤）1110506