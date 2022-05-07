蔣萬安確診Ct值21 直播談症狀像感冒

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國民黨立委蔣萬安確診，是第5位確診的立委。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）備戰台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安6日深夜在臉書發文透露快篩呈現陽性，他今天上午透過直播表示，PCR結果為陽性，Ct值21，目前身體狀況都還好，很像感冒。

連同先前的立委廖國棟、蔡適應、林靜儀、蔡壁如，蔣萬安是第5位確診的立委。蔡壁如昨天一早快篩陽性後，從家裡騎腳踏車到台大做PCR，昨晚結果出爐顯示陽性，Ct值13.8。

蔣萬安上午在臉書直播表示，他的症狀有流鼻涕、咳嗽，頭有點漲漲的；孩子就送到爺爺家，他跟妻子按照規定，一人一個房間隔離。

蔣萬安也說，下週行程無法實際到場，但若能線上進行，他就會透過視訊參與；只要身體狀況允許，隔離期間會透過連線視訊的方式，持續進行立法院質詢問政。

他說，接下來若有機會，也會不定期地透過線上直播，說明隔離期間的身體狀況與想法。

蔣萬安說，昨晚回到家後知道團隊有人確診，他趕快做快篩，結果兩條線出現，他馬上從椅子上跳起來，趕快收東西，走到醫院做PCR檢查，非常謝謝所有醫護人員，大家都非常辛苦。

蔣萬安表示，目前症狀輕微，他認為與施打疫苗，以及平時有運動有關，但還是要呼籲長輩儘快施打疫苗，保護自己也保護他人。（編輯：黃瑞弘）1110507

年底台北市長選戰的熱門人選、國民黨立委蔣萬安快篩呈現陽性，7日起取消所有行程或改期。立法院中興大樓委員辦公室上午進行環境清消。中央社記者王飛華攝 111年5月7日