F-5型機5380號飛行時數破萬 見證地勤細心維保

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（中央社記者游凱翔台北7日電）駐防於台東志航空軍基地的F-5戰機，長年擔負部隊訓練機等任務，但外界關切機齡老舊恐影響飛安。空軍今天表示，編號5380的F-5戰機昨天完成1萬小時飛行時數，見證其優異性能及地勤人員的細心維保。

空軍司令部中午在臉書官方粉絲團「中華民國空軍」表示，駐防於台東志航空軍基地的第七飛行訓練聯隊昨天上午由聯隊長同乘執行換裝訓練任務，完成編號5380的F-5戰機1萬小時飛行時數，見證F-5型機在地勤人員的細心維修保養，與戰機優異可靠性能。

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空軍指出，5380號機於民國70年正式啟用，迄今已有41個年頭，期間擔任台灣空防重責大任，並且培育許多優異飛行人才，此次飛行任務除彰顯技勤人員細心及專業，更代表空軍不斷延續與傳承的忠勇精神，相信F-5型機未來卸下任務前，仍會保持最佳狀態守護台灣領空的安全。

國機國造的「勇鷹高級教練機」目前已陸續量產並分批撥交空軍，未來將取代F-5部隊訓練機，國防部日前指出，F-5預計民國113年第4季完成汰除，勇鷹同年就能完成45架生產，其中33架部署在志航基地、12架部署在岡山。（編輯：張均懋）1110507