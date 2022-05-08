監察院糾正嘉義市政府 北棟大樓延宕逾18年仍在規劃

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（中央社記者陳俊華台北8日電）監察院指出，行政院民國93年同意補助嘉義市政中心北棟大樓興建經費後，嘉義市政府未能積極處理問題，又因執行策略欠缺穩定性，至今已逾18年仍處綜合規劃階段，核有怠失，遭監察院糾正。

根據監察院最新公布的糾正案文，因嘉義市政府所屬機關建築物老舊，辦公空間狹隘凌亂，為提供民眾良好洽公環境、改善市府辦公環境，嘉義市前市長張博雅在88年11月決定，市政中心南、北兩棟大樓整體規劃，分期興建。

監察院指出，興建南、北兩棟辦公大樓經費需求分別為新台幣11億元及23億1680萬元，共34億1680萬元，行政院在89年2月10日函，原則同意補助經費28億元，南棟大樓在94年7月1日正式啟用，由嘉義市政府各單位進駐。

監察院表示，至於原定95年6月完工的北棟大樓，行政院在93年1月同意核列補助款14億7258萬元後，雖在93年7月及10月完成初步規劃設計及基本設計、94年3月取得候選綠建築證書（97年3月屆期失效），97年11月取得建造執照，但因未辦理展延而失效。

監察院說，因應物價變動，行政院在98年4月同意補助物價指數調整款7億8564萬元，但至今仍處綜合規劃階段。監察院表示，北棟大樓基地上的舊建築「嘉義郡役所」發生文資保存爭議，嘉義市政府怠於儘早確定「嘉義郡役所」的文化資產價值，影響計畫進度，殊有未當。

監察院表示，在嘉義市前市長涂醒哲任內，105年8月先提出興建北棟大樓採政府採購法方式辦理後，106年5月再提出改採BTO方式辦理計畫。嘉義市長黃敏惠就任後，又在這項採BTO辦理計畫的可行性評估報告未完成核定前，109年2月決定改採政府採購法辦理。

監察院說，嘉義市兩任市長在4年內，對於北棟大樓的興建卻有3種規劃，是否經審慎評估不無疑義，且執行策略欠缺穩定性，造成計畫延宕，實有不當。

監察院表示，原規劃在嘉義市政中心南、北棟大樓的交通處、地政事務所、環保局、東區公所及東區戶政事務所，因北棟大樓尚未完成，目前使用西市場大樓及東市場大樓的場所，這些場所原本是要興建規劃辦理標售，至今仍無法標售。

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監察院指出，北棟大樓興建計畫至今已陸續支付1億5646萬元，包含購置土地的1億3007萬元，其中包括細部設計鑑定費9.6萬元、終止契約一、二審訴訟案委託律師費19.8萬元、委託建築師事務所規劃設計費971.9萬元、BTO促參案可行性評估委託費120萬元、建造執照規費47.9萬元等，共計1179萬元，屬不經濟支出。

監察院表示，嘉義市政府未能果決及積極處理相關複雜問題，又因執行策略欠缺穩定性，至今已逾18年，計畫仍處綜合規劃階段，而無法達成預期目標，並導致嘉義市政府相關機關單位暫借使用場所無法標售，且不經濟支出至少1179萬元，核有怠失，因此提案糾正，移送內政部督飭所屬確實檢討改善。（編輯：蘇志宗）1110508