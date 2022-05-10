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AIT：美對台承諾堅若磐石 支持和平解決兩岸問題

2022/5/10 12:04
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（中央社記者黃雅詩台北10日電）針對美國國務院網站更新網站上的美台關係現況，美國在台協會發言人鄧艾德表示，美國對台承諾堅若磐石，將繼續支持和平解決兩岸問題，這符合台灣人民的願望和最大利益。

美國國務院本月5日大幅度更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」；對此國務院發言人表示，美國的一個中國政策沒有改變。

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鄧艾德（Ed Dunn）向中央社表示，40多年來，美國的「一個中國」政策（One China Policy）一直是以「台灣關係法」、美中三個聯合公報和六項保證為指引。 美國對台灣的承諾堅若磐石，並將為維護台海及區域和平穩定作出貢獻。

鄧艾德表示，美國將繼續支持和平解決兩岸問題，這符合台灣人民的願望和最大利益。美國致力於深化美國與台灣的非官方關係，台灣是一個先進民主國家，也是一個重要的經濟和安全夥伴。（編輯：翟思嘉）1110510

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