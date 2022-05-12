雪梨僑界慈善健行 力挺台灣參與WHA

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（中央社記者丘德真雪梨12日專電）多個台僑社團8日集結於雪梨，藉著參與澳洲全國關懷乳癌基金會（National Breast Cancer Foundation）年度慈善健行的機會，宣示支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

參與活動的台僑社團包括澳洲台灣婦女聯誼會、澳洲雪梨客家聯誼會、澳洲新南威爾斯國際傑人會，以及澳龍攝影協會等。

出席活動的台僑除了展示支持台灣參與世界衛生大會的布條之外，並且高舉多幅「全民均健，台灣能幫忙」（Health For All, Taiwan Can Help）標語牌，力挺台灣參與國際組織。

駐雪梨台北經濟文化辦事處處長范惠君及雪梨華僑文教中心主任施博祥應邀出席當天活動。

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范惠君表示，疫情爆發已逾兩年，全球仍未脫離病毒威脅，更凸顯全球防疫廣納各方參與的必要性；台灣防疫表現及對各國的援助印證了台灣是國際間的良善力量，有意願也有能力與各國共同應處疫後各種課題。

范惠君呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席本年WHA，也期盼國際各界持續支持台灣參與WHO，讓台灣在後疫情時代持續作出貢獻。（編輯：馮昭）1110512