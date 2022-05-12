賴清德：盼台灣產業軟硬兼施、虛實整合

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（中央社記者江明晏台北12日電）副總統賴清德今天說，台灣產業過去以硬體、代工為主，盼轉向軟硬兼施、轉向品牌甚至系統性服務，也可進入虛實整合，因應工業4.0、遠距和數位經濟時代發展。

為培養前瞻科技人才並深化產學合作，台北科技大學今天宣布成立「前瞻技術研究總部」暨「義隆電子．北科大研中心」，由副總統賴清德、義隆電董事長葉儀皓、北科大校長王錫福、前瞻技術研究總部主任蘇昭瑾等共同揭牌。

賴清德致詞時表示，今天是以榮譽校友身份出席，北科大實務和研發並重，為台灣培育無數人才，北科大前瞻技術研發總部成立，聚焦綠能、人工智慧、半導體等國家重要發展方向，對5+2產業創新和6大核心產業都有很大的幫助。

他進一步說，過去大學產學合作「比較欠缺研發現場」，北科大前瞻技術研究總部將能發揮更大功能，並期望帶動台灣產業由過去硬體為主轉為軟硬兼施，由代工轉向品牌，甚至系統性服務，也可以進入虛實整合，因應工業4.0、遠距和數位經濟時代發展，達到「學術尖端、技術落地」的目標。

台北科技大學校長王錫福表示，北科大產學合作總金額最新一年超過新台幣5億元，北科大前瞻技術研究總部集中全校的研發能量和產學資源，聚焦「能源」、「人工智慧」、「半導體」3大領域，有義隆電、台達電、宏碁、友達、群光、美商Sunbird等企業進駐合作；北科北醫聯合研發中心、北區技專校院AI School研發中心、離岸風電技術研發中心、智慧鐵道產業研發中心等均已運作。希望建立一個由教育帶動產學研發的科研產業化平台，提供國際及本土企業「一站式、一條龍、跨領域」的整合服務。

王錫福指出，在「人工智慧」領域，北科大與全球觸控IC大廠義隆電今天攜手成立聯合研發中心，未來二年由義隆挹注總計4000萬元，並共同取得科技部前瞻技術產學合作計畫-產學研發中心（AIR Center）經費支持，合作研發車用人工智慧感知融合技術，培育交通產業創新關鍵人才。

義隆電董事長葉儀皓表示，義隆電是全球知名的人機介面晶片設計廠商之一，在全球筆電的產業具有主導地位，包括觸控螢幕晶片、觸控板模組和指向裝置等產品，市場占有率皆第一，指紋模組產品位居世界第二大。

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義隆電表示，除了持續加速現有產品AI化，並將這些技術及Mini LED區域調光（Local Dimming）跨入車用電子產業。同時，義隆電也整合相關轉投育企業的產品技術，建構以邊緣運算人工智慧（EdgeAI）應用為主軸的整體解決方案，將與中央研究院資訊研究所合作的ElanNet應用於Edge AI（SoC）的影像辨識應用產品，從新世代AI車輛先進駕駛輔助系統（ADAS）延伸到智慧交通的相關應用，最終擴及開發AI影像辨識平台。

義隆電的ADAS警示系統已獲國內外車廠採用，此次與北科大合作的ADAS Level 2，含ACC（主動式車距維持系統）、AEB（自動緊急煞車系統）、LKA（車道維持輔助系統）等，都是車輛智慧化的基礎，也是自動駕駛關鍵技術之一，將以電動巴士及商務車為利基市場，發展感知融合與AI控制決策演算法，提升交通安全。（編輯：楊凱翔）1110512