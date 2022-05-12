舒緩需求 蘇貞昌要求5、6月快篩試劑提前交貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院長蘇貞昌今天要求，加速快篩試劑多元供應管道的進貨，尤其預計5月、6月到貨的進口快篩試劑應提前交貨。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。衛福部在簡報中指出，近一週（5日至11日）累積新增本土病例30萬2754例，較前一週的12萬4403例明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加。

超商和藥妝店本週起開始販售COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，由北北基桃9日起先行，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中指出，超商等通路前3天銷售率分別是100%、90.99%和81.94%，政府將視銷售情況，鋪貨、上架。

蘇貞昌表示，今天起3類人快篩陽性視同確診，希望能減輕急診PCR負擔，他也指示國防部國軍醫院、退撫醫院和衛福部部立醫院在疫情嚴重城市開設社區篩檢站，強化輕、重症收治，且要繼續擴增加強型防疫旅館。

而為避免醫療資源被排擠，蘇貞昌說，高風險族群如嬰幼兒、老年人的優先看診，請衛福部研議公立醫院開闢綠色通道。

衛福部會後也透過新聞稿表示，目前全球疫情持續趨緩，國內病例及中重症個案則仍在上升，預估高峰會落於5月中下旬，請各部會務必加強跨部會及與地方政府之協調溝通，共同實施相關應變作為及配套措施，以使疫情早日趨於穩定。（編輯：楊蘭軒）1110512