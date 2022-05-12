監院副院長李鴻鈞人事同意權案 綠擬提5/24投票

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（中央社記者王揚宇台北12日電）針對監察院副院長被提名人李鴻鈞的人事同意權案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，明天立法院會議程確定後，將提案在18日舉行全院委員會審查，24日上午進行人事同意權案投票。

柯建銘也說，總統府秘書長李大維16日將會帶李鴻鈞赴立法院，拜會立法院長游錫堃及在野黨團；民進黨團部分，待20日舉行黨團會議時安排拜會。

總統蔡英文提名前親民黨立委李鴻鈞為監察院監察委員並為副院長，人事案咨文9日送至立法院，咨請立法院行使同意權。

由於立法院法定會期將於5月底結束，朝野黨團考量疫情，傾向不開臨時會，因此這項人事同意權案何時處理，引起外界關注。

柯建銘今天晚間受訪說，立法院會明天處理報告事項議程時，會將此案排入，待議程確定，黨團將提案排18日上午進行全院委員會審查，24日上午進行人事同意權案投票。

柯建銘表示，此案是蔡總統經過仔細思考後所決定，希望黨團成員能夠支持，而到目前為止，國民黨的態度是樂觀其成。

此外，促進轉型正義委員會5月底結束任務，相關配套修法將於13日協商。柯建銘說，假如協商完畢的話，預計17日在院會處理，有不同意見就表決。

國家通訊傳播委員會（NCC）委員孫雅麗等3人任期將至，行政院上個月提名王正嘉等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查，而立法院交通委員會擬於16日排審。

柯建銘說，NCC缺人一定要補，先審完再講，後續再來安排投票日，看國民黨團的態度。（編輯：林興盟）1110512