彰化升格審查建議不同意 縣府：似乎答案早確定

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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）彰化縣申請改制直轄市，內政部審查小組今天建議行政院不予同意。對此，縣府表示，內政部要求縣府補充資料，不等補完急著召開審查會議，似乎答案早確定，只是等時機宣布。

內政部今天召開彰化縣改制直轄市計畫審查小組會議，經出席委員綜合討論後達一致共識，認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市，審查結論及改制計畫近期函報行政院最後核定。

內政部透過新聞稿表示，針對彰化縣政府提出的改制直轄市計畫，審查小組認為，直轄市設置應符合地方制度法「人口聚居達125萬人以上」的條件，但彰化縣今年4月底人口已不滿125萬人，且整體人口長期呈下降趨勢，政治、經濟、文化及都會區域發展等相關條件也有努力空間，取得一致共識，建議行政院不同意改制。

彰化縣長王惠美今天帶領縣府團隊北上簡報，縣府人員透露，離開前，皆未獲知審查小組的建議，搭高鐵回到彰化才得知「審查小組建議不予同意」。

彰化縣政府下午透過訊息回應媒體表示，彰化升格案關係彰化「留人、留財」，對於彰化的未來發展至關重要，雖然彰化的民進黨重要人士早已放話說「彰化升格不會過」。

縣府表示，最近國家發展委員會、內政部向縣府要求補充資料，結果內政部不等縣府補完資料，就提前宣布「比賽結束」，急著要在今天召開審查會議，似乎答案早已確定，只是等時機宣布結果，剛好彰化縣人口4月減至125萬人以下，執政當局順勢走完程序。

縣府指出，即便對今天結果心裡有數，仍要再次強調，彰化人口、政治、經濟、文化等條件都符合，對於被指「今年4月底人口已不滿125萬人」，但是否符合人口門檻，應看申請時的人口數，彰化提出時，人口超過125萬人，符合資格，是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，未能返國民眾被除籍，2年合計1萬1210人，屬不可抗力因素，一旦疫情解禁，人口回升達標，中央要不要重新審查。

縣府指出，彰化擁有下個「兆元產業」電動車零組件全球供應鏈、精密機械智慧製造鏈及全台灣最大碳權產地，是台灣及世界各國經濟發展不可或缺角色，這樣的彰化不能升格，卻可傾府、院、黨之力，量身打造「給新竹開直達車」，審查結論對彰化人有失公道。

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縣府也表示，二林精機環評案卡關2年多不審，卻看到嘉義、屏東產業園區陸續設立，叫彰化人情何以堪，要高薪就是要引進高科技產業，引進高科技產業要有產業園區，結果執政者一方面阻擋彰化產業園區開發，地方政黨人士卻竟批評縣府使彰化低薪、質疑縣府不引進高科技產業，縣民應看清楚誰才是造成低薪元凶。

王惠美透過縣府強調，彰化人「沒比別人卡細漢」，她會和縣民站在一起，繼續努力爭取彰化縣、縣民應有定位和地位，也拜託總統蔡英文記得說過的「彰化贏，台灣就贏」，她與鄉親殷殷期盼，希望彰化也能得到總統關愛眼神。（編輯：郭諭儒）1110513