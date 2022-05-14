林佳龍辦公室：研議捐贈弱勢者快篩試劑可能性

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（中央社記者溫貴香台北14日電）前交通部長林佳龍辦公室今天表示，林佳龍兩週前已透過光合基金會研議，協助了解捐贈弱勢者快篩試劑的可能性。在這個艱難的時刻，讓我們彼此協助，共度難關。

台北市計程車駕駛職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會為爭取快篩試劑、紓困補助，13日下午率會員到疾管署外抗議「陳時中下台」、再轉往交通部陳情，因兩工會3月底曾共同具名推薦前交通部長林佳龍參選台北市長；而林佳龍、陳時中都被視為民進黨內台北市長熱門人選，此舉引發外界聯想。

林佳龍辦公室今天表示，林佳龍在交通部長任內的確有協助計程車業者及Uber業者解決問題，整合服務，提升計程車品質。但計程車工會為獨立運作單位，任何行為皆由工會內部討論而起，與林佳龍本人毫無關係，也從未掌握相關行動。

林佳龍辦公室表示，過去包括該工會理事長在內的一些計程車業者，也曾數度到交通部向林佳龍陳情抗議，基層人民陳情抗議為民主國家的常態，實不必要有過度的政治聯想。

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林佳龍辦公室表示，光合基金會曾於去年疫情爆發時，協助媒合民間企業募集20座負壓隔離艙，捐贈給醫院。林佳龍兩週前已透過光合基金會研議，協助了解捐贈弱勢者快篩試劑的可能性。

林佳龍辦公室表示，疫情期間許多人都很辛苦，包含基層醫療人員、義、警、消、各行各業及疫情指揮中心在內，無不盼望疫情盡快告一段落。在這個艱難的時刻，讓我們彼此協助，共度難關。（編輯：趙蔚蘭）1110514