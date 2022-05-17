駐奧克蘭辦事處長陳詠韶拜會 奧市長肯定台僑貢獻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶近日拜會奧克蘭市長菲爾高夫（Phil Goff），就市政與台紐合作交換意見；高夫肯定台僑對當地的許多貢獻，也表示重視與台灣姊妹市的互惠合作關係。

高夫在紐西蘭最大城奧克蘭市已連續擔任兩任市長，之前長期擔任國會議員，在工黨在野時也曾擔任工黨領袖，並於工黨兩度執政時出任國防、外貿、司法、教育、住屋、環境、就業、青年、觀光等近十個部會部長。

陳詠韶5月10日拜會高夫時，推崇高夫致力建設奧克蘭成為多元融合的美麗城市，奧市於2021年經評選榮獲全球最宜居城市。在奧克蘭的台灣社群十分活耀，積極貢獻，奧市與台中市締結姊妹市已26年，為雙邊經貿文化教育等各領域的交流持續注入能量。

陳詠韶說明台紐關係原即緊密，值此全球疫情嚴峻及烏克蘭遭俄羅斯入侵之際，台灣政府與人民都發揮Taiwan can help的精神，積極貢獻與協助，期待民主理念相近夥伴團結一致克服困難，也期待全球疫情獲得控制後，與奧市可以接續推進更多的合作交流。

高夫歡迎陳詠韶履新月餘，稱許台灣整體防疫表現為國際肯定，從未採取封城措施讓人敬佩。高夫表示，奧克蘭市於上年歷經封城之後，今年終於由紅燈轉為橘燈，而紐西蘭自5月2日也已開放包括台灣等免簽國家旅客入境，期待國際學生及觀光客能漸次增加，讓奧市恢復往日榮景。

高夫也肯定台僑對奧市的許多貢獻，特別重視與姊妹市的互惠合作關係。

奧克蘭是紐西蘭第一大城，全國1/3人口都聚集在奧市，奧克蘭也是紐西蘭經貿、工商與文化重心以及國際旅客出入門戶。（編輯：周永捷）1110517