國民黨團呼籲政府 每人發放5劑免費快篩試劑

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（中央社記者范正祥台北18日電）國民黨立法院黨團今天呼籲政府每人發放5劑免費快篩試劑，並促請中央流行疫情指揮中心儘快徵用唾液快篩提供給12歲以下的孩童使用，以遏止國內COVID-19疫情擴散。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗主持，書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐、立委林奕華共同出席。

曾銘宗指出，美國、英國、新加坡等國家，於疫情高峰時都免費提供快篩試劑給民眾。反觀國內，許多民眾排隊買不到實名制快篩試劑，不方便又擾民，引發民怨，而且快篩試劑徵收每劑新台幣95元，實名制卻賣給民眾每劑100元，不合理。

他說，國民黨團呼籲政府發放免費快篩試劑給民眾。預估經費，如果以總數1億劑估算，每劑95元，總經費95億元，紓困特別預算使用狀況，經費足以支應。

萬美玲指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，民眾確診人數嚴重，其中包括許多12歲以下孩童，國內疫情高峰看起來也還沒有到來，按照現在防疫政策以篩代隔，快篩試劑需求量大增，大家普遍質疑快篩試劑在那裡。

她說，家庭中如果有人確診，第一時間同住家人也會需要快篩，如果快篩試劑不足，但是日常生活又必須出門，非常有可能會造成不快篩就出門了；如何預防對於防疫的不利結果，快篩試劑非常重要，如果不足，如何以篩代隔。

萬美玲表示，國民黨團呼籲，政府應立即發放每人5劑免費快篩試劑。同時，黨團也促請中央流行疫情指揮中心儘快徵用唾液快篩給12歲以下的孩童使用。

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林奕華指出，從居住在美國的友人得知，美國政府從今年至今，已經發放3次免費快篩試劑給民眾，反觀台灣民眾還要排隊去買價格不合理的快篩試劑。

鄭正鈐說，很多民眾在職場面臨必須提供快篩陰性才能進入公司，因為公司擔心萬一有員工確診進入恐會影響生產線。在此情況下，民眾每個月都需要使用很多快篩試劑，增加不小負擔，希望政府發放免費快篩試劑給民眾。（編輯：蘇志宗）1110518