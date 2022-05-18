輪班制公務員勤休規定 團體要求工時基準明確入法

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（中央社記者郭建伸台北18日電）多個輪班制公務員權益促進團體組成的「工時改革聯盟」今天舉行記者會，要求工時基準應明確入法，保障輪班制公務員不過勞。廢除加班換嘉獎法條，給予加班實質補償，才能改善輪班制公務員長期血汗勞動。

立法院司法及法制委員會3月31日初審通過公務員服務法修正草案等案，但對輪班制公務員勤休、公務員兼職等關鍵條文，因在場立委與官員無法達成共識，全案保留送交協商；司法法制委員會召委黃世杰今天中午召集朝野黨團協商。

工時改革聯盟由消防員工作權益促進會、台灣警察工作權益推動促進會、台灣公務革新力量聯盟、台灣獄政工會組成，今天在立委邱顯智、葉毓蘭、江永昌、賴香伶陪同下舉行記者會，提出公務員服務法中的輪班制訴求。

消防員工作權益促進會會員代表楊適瑋表示，消防員平時每月300至400小時工時，早已高過勞基法規定的正常工時，如今疫情緊張，更是無限制停休壓榨第一線；原本期待政府藉這次修法終結輪班制公務員血汗困境，但未見明確規範輪班制公務員工時上限。

楊適瑋指出，希望今日朝野協商時立法院能要求將工時基準明確入法，並廢除加班換嘉獎制度，保障真正基層。

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台灣警察工作權益推動促進會常務理事蕭仁豪指出，警察工時長，突然加班或停休也很常見，許多關心修法的警察人員，都認為這次政府草案漠視基層聲音，呼籲應建立與基層公務員互信。

台灣公務革新力量聯盟陳建曄指出，日前曾向政治大學法學院副教授林佳和請益，林佳和提到可在法律條文訂定工時上限，並明定未達成的機關應在一定期間內逐年改善，藉此立法技術協助部分機關務實改善。（編輯：黃國倫）1110518