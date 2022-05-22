民進黨黨職選舉 台中黨部主委李天生連任

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（中央社記者蘇木春台中22日電）民進黨黨職選舉今天登場，台中市黨部晚間表示，經統計投票率約57.35%，主委由李天生連任，將以「贏回市長、議會過半、里長席次倍增」為目標，一同為台中全面執政努力。

民進黨全國黨員代表選舉今天舉行黨員投票。黨內人士昨天表示，全國黨代表選舉結果，攸關7月全國黨代表大會將改選中執委、中常委、中評委，重組黨權力核心。

台中市今天分為市區、山線、海線與屯區等4個投開票所進行，其中黨部主委由現任主委李天生1人登記參選，因此篤定當選；另外選出全國黨代表27名、市黨代表75名、原住民市黨代表1名。

民進黨台中市黨部晚間發布新聞稿表示，台中市符合投票資格者有2萬760人，投票率57.35%，台中市議員李天生以1萬558票，當選台中市黨部第7屆主任委員。全國黨代表應選27人有33人登記；市黨員代表應選76名（包含原住民），有96人（包含原住民）登記。

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民進黨台中市黨部執行長陳怡潔表示，這次黨職改選因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，已將所有投開票所提升至最高規格準備防疫工作。不僅出入口均安排防疫人員協助黨員量體溫、用酒精消毒，也張貼防疫動線及規劃的指示。

陳怡潔指出，感謝黨員用投票的行動力，表達對民進黨的支持，以凝聚黨內向心力並持續推動進步價值，讓改革不間斷、堅持台灣價值。年底的市長及市議員和里長選舉，是民進黨重要的一役，相信2022年將以「贏回市長、議會過半、里長席次倍增」為目標，一同為民進黨在台中全面執政繼續努力。（編輯：黃世雅）1110522