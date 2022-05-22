民進黨地方主委改選結果出爐 英系最大贏家

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨地方黨部主委改選結果今天出爐，積極擴張版圖的英系拿下7席，成為最大贏家；在多縣市面臨挑戰的正國會，最後守住5席。

民進黨今天舉辦黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委，結果晚間出爐：台北市張茂楠、新北市何博文、桃園市張丞儀、台中市李天生、台南市潘新傳、高雄市許智善、宜蘭縣陳俊宇、新竹縣鄭朝方、苗栗縣李貴富、彰化縣楊富鈞、南投縣蔡銘軒、雲林縣林金忠、嘉義縣陳川崎、屏東縣羅平道、花蓮縣嚴献宗、台東縣簡維國、澎湖縣顏家康、基隆市蘇仁和、新竹市陳建名、嘉義市黃露慧、金門縣蔡其雍、連江縣李問。

前交通部長林佳龍領軍的正國會在2020年地方黨部主委選舉拿下7席，成為黨內地方最大勢力的派系；這次地方主委改選，英系布局多個縣市、拓展版圖，在基隆市、金門縣、宜蘭縣與正國會交鋒。

晚間地方黨部改選結果出爐，英系拿下台北市、台南市、雲林縣、嘉義縣、金門縣、花蓮縣、台東縣7席，成為最大贏家；正國會守住台中市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、澎湖縣這5席。

宜蘭縣部分，爭取連任的正國會主委陳俊宇，面臨英系支持的前任主委黃建財挑戰；基隆市部分，正國會現任主委蘇仁和與英系的前主委張錦煌角逐。這兩縣市，正國會現任主委都連任成功，不過，宜蘭縣贏得驚險。

金門縣部分則是與正國會友好的現任主委許建全，對上金門小英之友會會長蔡其雍，最後由蔡其雍挑戰成功。

台北市延續上次的綠色友誼連線與英系對決態勢，這次由綠色友誼、民主活水連線、正國會共推的前議員顏聖冠，對上英系老議員張茂楠，也是一場激戰，最後由老將張茂楠勝出。

彰化縣部分，由正國會的縣議員許書維對戰綠色友誼中評委楊富鈞；結果楊富鈞勝出，但雙方票數相當接近，可以看出競爭激烈。

嘉義市則是綠色友誼連線的現任黨部主委黃露慧，對上英系立委王美惠的顧問黃敏修；嘉義市主委改選過程，戰況白熱化，最後是黃露慧連任成功。

另外，在新北市部分，民進黨立委余天雖早已宣布因為家庭因素退出民進黨新北市主委的競選，但由於余天事前已先登記，因此今天主委選票上仍有余天的名字；根據新北市黨部公布資料，爭取連任的湧言會新北市黨部主委何博文最後獲得1萬310票，退選的余天則拿下7744票。（編輯：林克倫）1110522