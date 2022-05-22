更多編輯台推薦新聞：
一把椅子制伏槍手 南加州教會目擊者：勇敢的台灣人
國際

一把椅子制伏槍手 南加州教會目擊者：勇敢的台灣人

影片／林子偉兩度幫球隊超前比數 本季第2轟出爐
運動

影片／林子偉兩度幫球隊超前比數 本季第2轟出爐

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨3/300

何博文獲逾萬票 連任民進黨新北市黨部主委

2022/5/22 21:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北22日電）民進黨新北市黨部表示，今天進行新北市及全國黨代表、黨部主委選舉，根據投開票結果，立委余天雖退選仍獲7744張選票支持，現任主委何博文獲1萬310票，順利連任。

民進黨新北市黨部今天舉行全國黨代表、地方黨部主委選舉，經過投開票，余天雖然於日前宣布退選，但根據開票情形，余天在各區仍拿到不少選票的支持，甚至在三重選區（三重、蘆洲）得票數還高於何博文（何博文 1944票、余天2215票），顯示余天基層實力不容小覷。

何博文接受聯訪表示，這次選舉過程波折起伏，但仍感謝同志支持，讓他能順利過關，連任新北市黨部主委。未來會更加努力，嚴格監督市府並期待讓年底選舉能爭取議員席次的最大化，讓新北市綠色榮光執政再現。

面對余天的得票，何博文表示，余天德高望重，他從來不是和余天競爭，而是走一個民主程序而已。透過這個過程，讓余天提醒他要更加努力精進。

他強調，如今，黨職選舉及議員初選都結束了，就是兄弟登山各自努力後的另一階段，他會做好黨部的輔選工作，希望大家共同團結迎向年底選舉的勝利。（編輯：李錫璋）1110522

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀