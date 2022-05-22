何博文獲逾萬票 連任民進黨新北市黨部主委

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（中央社記者王鴻國新北22日電）民進黨新北市黨部表示，今天進行新北市及全國黨代表、黨部主委選舉，根據投開票結果，立委余天雖退選仍獲7744張選票支持，現任主委何博文獲1萬310票，順利連任。

民進黨新北市黨部今天舉行全國黨代表、地方黨部主委選舉，經過投開票，余天雖然於日前宣布退選，但根據開票情形，余天在各區仍拿到不少選票的支持，甚至在三重選區（三重、蘆洲）得票數還高於何博文（何博文 1944票、余天2215票），顯示余天基層實力不容小覷。

何博文接受聯訪表示，這次選舉過程波折起伏，但仍感謝同志支持，讓他能順利過關，連任新北市黨部主委。未來會更加努力，嚴格監督市府並期待讓年底選舉能爭取議員席次的最大化，讓新北市綠色榮光執政再現。

面對余天的得票，何博文表示，余天德高望重，他從來不是和余天競爭，而是走一個民主程序而已。透過這個過程，讓余天提醒他要更加努力精進。

他強調，如今，黨職選舉及議員初選都結束了，就是兄弟登山各自努力後的另一階段，他會做好黨部的輔選工作，希望大家共同團結迎向年底選舉的勝利。（編輯：李錫璋）1110522