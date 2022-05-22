民進黨北市主委張茂楠勝出 盼年底勝選光復首都

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（中央社記者劉建邦台北22日電）民進黨黨職選舉今天投開票，英系資深台北市議員張茂楠宣布當選北市黨部主委，前市議員顏聖冠發布敗選聲明。市黨部晚間持續統計，據了解張茂楠勝選機率高。

民進黨2022年第20屆全國黨員代表選舉今天投票，台北市黨部統計，有效黨員2萬多人，總投票數約1萬3000餘票。

民進黨在北市設6區投票所，市黨部至晚上9時許持續統計票數。地方人士預估，張茂楠可獲得7000餘票、顏聖冠5000餘票；最後正確票數仍待北市黨部公布。

張茂楠下午在投開票所受訪表示，接主委是重擔，但他持續做好準備，他的責任與當選後最重要工作就是讓今年底台北市長勝選、市議員席次全壘打，光復首都。

張茂楠感謝黨員支持並稱讚顏聖冠是優秀參選人，他說，接任主委後，會發揮市黨部功能，除監督市政，並持續栽培新人，盼為北市帶來榮景，會戰戰兢兢做好主委職務，發揮民進黨草根精神，也盼黨中央6月底前提出台北市長人選，市黨部將全力輔選。

顏聖冠發聲明表示，選舉結果雖不如預期，對所有投給她的每一名黨員及黨內先進的支持、鼓勵，銘感五內，恭喜對手、也是過去議會戰友張茂楠，希望張茂楠帶領北市黨部為民進黨贏回台北，「只要有心為台灣打拚、為民主奮鬥，我們會在下一個戰鬥位置碰頭」。

黨內人士昨天表示，全國黨代表選舉結果，攸關7月全國黨代表大會將改選中執委、中常委、中評委，重組黨權力核心。

民進黨台北市黨部主委吳怡農不連任，這次選舉延續上次綠色友誼連線與英系對決態勢，由綠色友誼、民主活水連線、正國會共推的顏聖冠對英系張茂楠，最終張茂楠獲勝。（編輯：唐聲揚）1110522