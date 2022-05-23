國民黨高雄市長人選未明 中央委員孫健萍宣布參選

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）國民黨高雄市長人選至今未明，國民黨中央委員孫健萍今天下午宣布參選，並呼籲黨中央舉辦初選，避免桃園爭議重演。對此，民進黨籍現任高雄市長陳其邁不願多評論，強調現在防疫優先。

孫健萍下午在高雄舉行記者會宣布參選高雄市長，孫健萍今年48歲，現為國民黨中央委員、中華民國社會服務協會理事長、高雄科技大學兼任教師等。

孫健萍說，宣布參選前，有跟秘書長黃健庭等人初步報告過，為避免桃園市長人選爭議，他希望黨中央能在高雄市長人選上回歸初選機制，若沒收初選，就是走回頭路。

陳其邁上午在市議會接受媒體聯訪，被問到此事時表示，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫優先，等疫情告一段落再評論。

另國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮今天也對中央社記者表示，如果黨有需要、市民有需要，他會全力以赴，隨時上場。他並表示，不管人選是在地或空降，一定要有蹲點耕耘決心，不要年底選舉失利就離開，他也樂見更多人表態參選。

國民黨高雄市議員黃紹庭在臉書表示，高雄市長人選的提名及條件，一定要讓在地高雄人認為被受到重視。如果黨中央要徵召人選到高雄參選，希望要跟地方充分溝通、協調、整合，且年底選後，這名人選要繼續留在高雄深耕經營。

國民黨高雄市長人選至今未明，除孫健萍宣布參選，曹桓榮也表態願意承擔外，此前呼聲高的前高雄市副市長李四川已表達無意參選；另孫文學校總校長張亞中、智庫執行長柯志恩等人近期也常被點名。

國民黨高市黨部主委許福明接受媒體訪問表示，高雄市長人選將採徵召，黨中央會徵詢地方意見，提出最理想的人選，但相關時程尚未確定。（編輯：黃世雅）1110523