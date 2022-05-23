鄧炳強：陳日君因宗教背景不被捕 有違教廷公義

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（中央社台北23日電）天主教香港教區榮休主教陳日君樞機此前被警方依涉嫌違反國安法拘捕，香港保安局長鄧炳強聲稱，如果因為一個人在教廷的地位而不依法律行事，是破壞梵蒂岡宣揚的公義原則。

香港「612人道支援基金」5名信託人11日被香港警方依涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，當中包括90歲的陳日君樞機，事件震驚國際。

教廷曾發布簡短聲明說：「教廷獲悉陳日君樞機被捕消息後感到關切，正密切關注情勢發展」。

香港南華早報今天刊登對鄧炳強的訪問。鄧炳強說，「根據我的理解，梵蒂岡是追求公義及和平的地方，如果因為一個人在教廷的地位而不根據法律行事，我認為這是破壞梵蒂岡的公義原則」。

他表示，「所以我們根據證據及法律公平地處理，是基於一些人所做的事而作出拘捕，與他在教會內的地位無關」。

對於西方國家批評有關拘捕行動，鄧炳強宣稱，這是對香港堅守國家安全的典型抹黑行為。

報導指出，自2020年6月30日港區國安法實施以來，警方國安處已拘捕186人及對115人提出檢控。

在訪問中鄧炳強又提到，今年7月1日是香港「回歸」25週年，在慶祝活動中會動員所有執法能力，確保中國國家領導人免受恐怖襲擊及COVID-19病毒感染。

報導指出，中國國家主席習近平已有超過2年沒有出國，目前未知他會否來港主持香港回歸25週年典禮。候任香港行政長官李家超當天將宣誓就任。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110523