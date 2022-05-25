立委提案改名後短期內不得再改 內政部不反對

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避免短期頻繁改名造成資源浪費，朝野立委提案增加改名後一定期限內不得再改名的限制。內政部次長花敬群（圖）25日在立法院表示，尊重立法院的討論結果，民眾改名應深思熟慮。中央社記者王飛華攝 111年5月25日

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（中央社記者王承中台北25日電）避免短期頻繁改名造成資源浪費，朝野立委提案增加改名後一定期限內不得再改名的限制。內政部次長花敬群今天表示，尊重立法院的討論結果，姓名權是個人重要權益，民眾改名應深思熟慮。

知名壽司店去年推出姓名中有「鮭魚」同音同字就能享「全桌免費」，掀起「鮭魚之亂」，吸引數百名民眾改名。現行姓名條例規定，字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因者，得申請改名，但以3次為限。

由於台灣改名並不困難，造成每年約有10萬名民眾改名，引發是否有浪費戶政行政資源的討論。改名雖為個人自由權利，但除身分證件更換，涉及個人所有資料也都要一併更新。

為避免短期內頻繁改名造成資源浪費，包含民進黨立委羅致政、國民黨立委溫玉霞、廖婉汝、鄭麗文等人，均提案修法，增加限制民眾因特殊原因改名者，在改名翌日起的半年、一年或三年等一定時間內，不得改名的規定。

立法院內政委員會今天審查姓名條例部分條文草案，邀請內政部次長花敬群列席報告，並備質詢。

花敬群表示，基於姓名權是個人重要權益，民眾改名本應深思熟慮，對於立委提案增訂改名後一定期限內不得再改名的限制，內政部尊重立法院討論的結果。

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花敬群指出，基於司法院釋字第399號解釋，姓名權為人格權，如何命名為人民自由，應為憲法保障。至於命名的雅與不雅，繫於姓名權人主觀價值，戶政事務所在認定時應予以尊重。

花敬群表示，現行條例規定，民眾如字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因，也可以申請改名，並以3次為限，而未成年人第2次改名，應於成年後始得為之，且依戶籍登記既是登載注意事項規定，改名為重要記事，須隨個人戶籍資料轉載，所以民眾改名應慎重。（編輯：蘇龍麒）1110525