立委籲助豬農設場外廚餘蒸煮設施 農委會允諾協助

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（中央社記者王揚宇台北27日電）民進黨立委鍾佳濱今天表示，他接獲陳情，農委會擬限制家戶廚餘直接進入養豬場，若公告後，將於7月1日實施，希望農委會考量豬農心聲，依廚餘來源風險分流執行，並協助設置場外集中蒸煮設施。

農委會副主委黃金城說，只要豬農找到合適場地，農委會畜牧處會盡最大的力量，輔導、協助豬農設立。

鍾佳濱今天與屏東縣廚餘飼養畜禽協會理事長方志源等人在立法院召開「養豬廚餘分流分區，納入場外蒸煮再利用」記者會，提出相關訴求。

鍾佳濱說，農委會為防堵非洲豬瘟病毒危害台灣本土豬，近期向行政院提出限制家戶廚餘直接進入養豬場的短、中、長期策略，包括自今年7月1日起，一般（家戶）廚餘不得進入養豬場或直接餵飼豬隻等，這仍待正式公告。

鍾佳濱指出，因此，他接獲廚餘養豬協會陳情，希望農委會及環保署能考量豬農心聲，依據廚餘來源風險分流執行，並針對各地需求分區設置場外集中蒸煮設施，設定期程逐步推動。

鍾佳濱說，如果未來隨農委會限制家戶廚餘直接進入養豬場，場外集中蒸煮場又尚未備妥的情況下，他擔心不僅養豬業者將出現需求缺口，廚餘也可能因無處去而有亂傾倒的狀況發生。

方志源表示，一旦非洲豬瘟危害到本土豬產業，他們財產也將一夕消失，因此他們比誰都重視。他說，過去也已配合政府要求設置蒸煮場、依照SOP處理廚餘後才餵養豬隻，而未來若限制「家戶廚餘」直接進場，政府應該要先提出配套措施，希望請農委會輔導場外蒸煮場的設置。

對此，今天受邀出席記者會的黃金城說，為了台灣的養豬產業，不得不採取一些措施，阻斷非洲豬瘟的傳播途徑，而家庭廚餘是最大的可能來源。

黃金城指出，農委會的立場，不是要禁止廚餘養豬，而是家庭廚餘不要進入養豬場蒸煮，必須在養豬場外找一個地方蒸煮，再送進場內給豬吃。只要找到適當的場地、地點，農委會畜牧處會盡最大力量，輔導、協助豬農設立場外的蒸煮設備。（編輯：翟思嘉）1110527