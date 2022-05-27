轉型正義新階段 蘇貞昌：全力彌補當年國家錯誤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北27日電）促轉會今天遞交任務總結報告。行政院長蘇貞昌說，總結報告記錄轉型正義各方面的實踐，但這非結束，而是轉型正義新階段的開始，未來他會督率全體公務員全力彌補、矯正與還原當年的國家錯誤。

促進轉型正義委員會30日將依法解散，今天在行政院舉辦遞交儀式，同時將高達177萬字的任務總結報告遞交給蘇貞昌；現場除促轉會委員、部會代表，也邀請政治受難者與家屬出席。

蘇貞昌致詞時說，解嚴35年了，台灣人從威權走到民主和等不容易，這中間多少血淚，經過一代又一代人的努力，台灣人打破戒嚴、打開民主大門。

他表示，總結報告記錄促轉會4年來轉型正義的各種實踐，內容包含徵集政治檔案、還原歷史真相、處置威權象徵、保留不義遺址、受難者賠償與沒收財產返還，以及從國家暴力傷害療癒到信任重建等。

促轉會即將解編，蘇貞昌說，這非轉型正義的結束，而是新階段的開始，行政院成立人權及轉型正義處、推動轉型正義會報，6部會也將承接促轉會的業務。

蘇貞昌表示，促轉會今天依法遞交總結報告，他願意承擔責任，也會督率全體公務員，盡全力彌補、矯正、還原當年國家所做的錯誤。

促轉會代理主委葉虹靈表示，提出任務總結報告是要讓人們不能輕易否認歷史，也要提醒社會曾經有這麼多人受到國家的傷害，有些人還在受苦；總結報告也不是要功過並陳，而是要告訴大家，有人真的做錯，連當時的法律都沒有遵守、視憲法於無物。

她說，總結報告是要告訴大家壓迫體制是怎麼回事，當年國民黨相關組織如何協力讓政治受難者失去生命與青春，也要讓政府機關自我警惕，當權力沒有節制時，將危及多少民眾的性命。

葉虹靈也引述南非前真相與和解委員會主席、屠圖大主教（Desmond Tutu）的話指出，真正的和解會掀開令人厭惡的一面，面對真相才能撫平傷痛，虛假的和解只能帶來虛假的復原。

葉虹靈說，促轉會完成任務即將交棒，將這份紀載了超過2萬名受害者紀錄、龐大壓迫體制圖像的報告交給行政院長。

她表示，報告針對開放政治檔案、平復國家不法、處置威權象徵、中正紀念堂轉型、保存不義遺址、政治暴力創傷療育及平復、轉型正義教育，皆擬具法制跟政策建議。

葉虹靈說，越了解獨裁就能打造越好的民主，轉型正義的龐大工程不會停止，將一棒接一棒繼續努力。（編輯：蘇志宗）1110527