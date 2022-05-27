海巡安平艦驗證平戰轉換 實彈射擊雄二命中目標

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（中央社記者游凱翔台北27日電）海軍司令部今天表示，為驗證海軍、海巡平戰轉換及聯合作戰效能，近日海巡署安平艦實彈射擊雄風二型反艦飛彈，並成功命中目標，場面相當震撼。

海軍司令部傍晚發布新聞稿表示，為強化海、空軍訓練，近日首次驗證海巡署平戰轉換納入國軍防衛作戰序列機制，國軍已於九鵬基地及東部海域，實施年度飛彈射擊訓練，驗證海、空軍及海巡艦艇實彈射擊與接戰能力，精進聯合作戰效能。

海軍指出，此次任務以整體防空及聯合制海場景，採「仿真實戰」與「移地訓練」方式執行，透過空中、水面及岸置載台，對靶船（標）射擊各型彈藥，命中率近98%，成功驗證海空軍及海巡艦艇聯合打擊能力，可有效防敵進犯。

海軍強調，將落實總統蔡英文「國艦國造」與「國防自主」政策，海軍依國防部聯合戰力規劃指導，致力建軍備戰及戰備整備工作，透過實戰訓練，驗證海、空軍聯合作戰指管機制與攻擊程序，強化整體防衛作戰能力，確保台海安全。

根據海軍公布的照片披露，此次為海巡署安平艦實彈射擊「雄風二型」反艦飛彈，成功命中目標。

海巡署安平級「安平艦」於民國109年12月交船，安平艦是以海軍沱江艦藍圖為基礎改良設計，除了鎮海火箭彈，也預留空間及管線供雄風飛彈使用，戰時可由海軍換裝執行戰備任務，達「平戰轉換」功能。（編輯：林興盟）1110527