中國挑釁日增 國防部發布備戰影片展衛國決心

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）中國升高對台威脅近日引起美國與國際警訊；國防部今天透過發言人臉書發布「堅定守護、自助人助」影片，展示海、空軍及海巡艦艇飛彈實彈射擊與接戰能力，展現國軍保疆衛土信念。

國防部今天發布新聞稿強調，「國軍護衛家園意志堅定」，為了驗證海、空軍及防空部隊聯合作戰成效，國軍日前實施年度飛彈射擊訓練。軍方日以繼夜投入建軍備戰，增強自我防衛力量，捍衛國土主權與民主自由。

國防部指出，本次飛彈射擊任務，以整體防空及聯合制海場景，採「仿真實戰」與「移地訓練」方式執行。透過空中、水面及岸置儎台，射擊各型飛彈，成功驗證海、空軍及海巡艦艇聯合打擊能力。

國防部表示，和平要靠堅實的國防，國軍始終保持高度警戒，嚴密掌握敵情與國際情勢，秉持同島一命的精神，鍛鑄堅韌的全民國防意志。全軍官兵勤訓精練，建立堅強的重層嚇阻戰力。

國防部強調，國軍深切體認唯有自立自強、自助才能人助，以堅定的自我防衛決心，讓民眾與全世界看見，中華民國為維護台海安全、區域和平穩定所做的努力。國軍將戮力戰訓，堅守崗位職責，無論面臨何種挑戰，誓將護衛家園。

美國總統拜登日前訪問日本時警告，共軍軍機靠近台灣是在台海玩火。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日演說時也提到，共機天天擾台，對台灣挑釁與日俱增。（編輯：郭無患）1110528