蔣萬安批國幣換掉蔣中正 綠委：促轉會只是建議

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（中央社記者王承中台北29日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，促轉會建議國幣換掉蔣中正肖像是浪費公帑的政治清算。民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，全世界民主國家國幣都未使用威權象徵，且促轉會只是建議，並無強制性，遺憾國民黨還活在威權時代。

促進轉型正義委員會日前向行政院提交任務總結報告，建議不宜維持蔣中正肖像作為國幣圖樣，未來改版應評估逐年汰換。國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天透過辦公室指出，政府與其浪費公帑政治清算，不如盡快協助紓困振興及防疫。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副書記長林楚茵今天召開輿情回應記者會。鄭運鵬表示，這只是促轉會的專業報告，並做成建議提交給行政院，至於未來要怎麼做，還沒有啟動，國民黨不要太緊張，但每次國民黨的回應，都讓他覺得國民黨還活在威權時代，這是比較遺憾及不可思議的地方。

鄭運鵬指出，蔣中正是中華民國歷史的一部分，也是代表威權濫權的一部分，且蔣中正已過世多年，不需要去清算這個。

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鄭運鵬表示，蔣中正是過去台灣威權時期的總統，當然就是威權象徵，對於蔣中正肖像的使用，包含國幣、銅像及教材等要如何處理，促轉會有提出建議，但後端的處理還是要回到行政機關，促轉會的建議沒有強制約束央行、政府一定要更換國幣，且更換國幣也有法定程序。

林楚茵指出，現在很多年輕人重視以及在乎的不是蔣家威權，建議國民黨必須要活在現在，把思維放在當下，才能更貼近一般民眾，更貼近年輕人。如果國民黨只是為了選舉，為抓住一小戳人而這樣操作，無助於貼近民眾，也不見得會有選票。（編輯：林淑媛）1110529