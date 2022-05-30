外交部：582噸援助烏克蘭物資 27日全數運送完畢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北30日電）外交部今天表示，3月7日至3月18日期間辦理募集民間愛心物資援贈烏克蘭活動，募得582噸、3萬7620箱，已全數於27日完成運送，誠摯盼望烏克蘭人民早日脫離戰爭苦難，回復平靜生活、重建家園。

外交部下午發布新聞稿表示，外交部3月7日至3月18日期間辦理募集民間愛心物資援贈烏克蘭活動，這次援助活動，經統計共有8474名民眾或機構慷慨捐贈物資，並在2000名以上志工、外交部人員及承運廠商的全力投入下，將物資分類、確認效期並重新分裝後，經承運公司清算確認援烏物資總重達582噸、箱數達3萬7620箱。

此外，在波蘭及斯洛伐克朝野協助下，人道救援物資得以順利送交烏克蘭受戰爭影響的百姓，運送過程中雖曾因國際援救物資大量湧入，導致機場通關作業略有延遲，但經各方持續努力，終於在27日順利將全數物資運送完畢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已造成數百萬烏克蘭人民被迫逃離家園、躲避戰火，台灣作為國際社會民主陣營的成員，因為長期面對中國的威脅，特別能體會烏克蘭人民的處境，台灣作為世界一股良善力量，會持續擴大「善的循環」，樂意且願意發揮台灣能夠幫忙（Taiwan Can Help）精神，協助遭逢困難的國家或人民。

外交部最後強調，期待台灣提供的物資能協助烏克蘭難民度過難關，誠盼烏克蘭人民早日脫離戰爭苦難，回復平靜生活，重建家園。（編輯：蘇志宗）1110530