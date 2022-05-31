AT-3少尉徐大鈞殉職 新店老家鄰里不捨

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空軍一架AT-3教練機31日在高雄岡山墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉不幸殉職。消息傳回徐大鈞在新北市新店區老家，鄰里哀痛不捨，新店區公所表示，已在第一時間慰問家屬。中央社記者沈佩瑤新北攝 111年5月31日

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（中央社記者沈佩瑤新北31日電）空軍一架AT-3教練機今天在高雄岡山墜毀，駕駛學官徐大鈞少尉殉職。消息傳回徐大鈞在新北市新店區老家，鄰里不捨，新店區公所表示，已在第一時間慰問家屬。

空軍官校110年班徐大鈞少尉上午8時3分駕駛AT-3教練機在高雄實施單飛訓練時，雷達光點於上午8時8分消失，不幸在岡山仁德田厝里一帶墜毀，警消及軍方尋獲機體殘骸及徐大鈞遺體，確認殉職。

新店區長朱思戎表示，已在第一時間和家屬取得聯繫，因家屬要趕往高雄處理相關事情，聲音聽來很憂心急切，區公所已告知如果程序上或是其他需要協助之處，都可以跟公所聯繫。

看著徐大鈞長大的附近早餐店老闆娘一早聽聞失事消息，言談間充滿不捨，直呼難過、遺憾，她印象中的徐大鈞乖巧有禮貌，每次放假都會去吃早午餐。

她提到之前才聽徐父說兒子可以開飛機了，住家陽台上還插著一支大國旗，看得出徐大鈞報效國家，家人都以他為榮，「好不容易養個小孩子，就這樣沒了」。（編輯：唐聲揚）1110531