邱國正聽取AT-3失事簡報 指示徹底釐清原因通盤檢討

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（中央社記者黃雅詩台北1日）空軍官校一架AT-3教練機昨天失事，國防部長邱國正今天前往高雄空軍岡山基地聽取簡報，對於駕駛徐大鈞少尉殉職表達不捨與沉痛，他指示空軍務必全力協助家屬處理後續事宜，並徹底釐清肇因，進行通盤檢討。

軍事新聞通訊社今天報導指出，邱國正今天上午在空軍司令劉任遠上將、國防部政戰局長簡士偉中將等人陪同下，抵達空軍岡山基地，聽取「0531專案」簡報，了解目前掌握的事證及調查、處置概況。

邱國正除了對於國家失去一位優秀飛行員，深表悲慟，並為官兵、師生們加油打氣，期許大家堅定信念，堅守捍衛領空、保家衛國的使命職責。

邱國正對於飛行員徐大鈞為國殉職，表示相當不捨與沉痛，指示空軍務必全力協助家屬處理後續事宜，並且徹底釐清肇因，進行通盤檢討。

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邱國正另指示幹部做好心理輔導工作，落實掌握學員、師生及官兵心緒狀況，不要因為這次的意外事件，打擊了單位的士氣、信心；同時，在調查作業上也必須縝密周全地執行，詳細列出種種可能的肇因，徹底發掘問題所在，避免憾事發生。

邱國正強調，確保國家安全，國軍責無旁貸，他呼籲軍方務必打起精神，繼續堅守崗位，做好戰備整備，維護部隊戰力與士氣，承繼袍澤守護領空、捍衛國家空防的職志。（編輯：蘇志宗）1110601