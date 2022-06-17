殉職飛官徐大鈞公祭 總統蔡英文頒褒揚令

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄17日電）空軍官校少尉學員徐大鈞駕駛AT-3教練機墜機殉職今天公祭，總統蔡英文親頒褒揚令及忠勇勳章，追晉徐大鈞為上尉。起靈時並由4架AT-3以追悼隊形編隊通過起靈隊伍上方。

在空軍軍官學校公祭典禮會場上，布置以 徐大鈞 徐大鈞小檔案 年齡：23歲

空軍官校110年班

空軍官校少尉學員

飛行總時數：116小時20分鐘

設籍新北市、未婚 看更多 關閉 身著飛官制服的照片英姿，場面肅穆哀榮。蔡總統在國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘及空軍司令劉任遠等人陪同出席，並頒發褒揚令、忠勇勳章，並追晉徐大鈞為上尉，表彰他對捍衛領空及守護國家的付出及貢獻。

褒揚令由徐大鈞父親徐百山代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭；離場前，總統也向家屬慰問致意。徐父今天身穿兒子生前送的生日禮物運動外套淚別愛子。

蔡總統致詞表示，徐大鈞上尉上個月在執行飛行訓練時殉職，讓我們都非常傷痛不捨。今天我們一起懷念大鈞，她也代表國家來謝謝大鈞。

總統提到，大鈞的祖父是空軍飛行員出身，在耳濡目染之下，從小就立志成為戰機飛行員來捍衛領空、守護國家。過去從中正預校到空軍官校，他在課業上認真學習，面對任何艱苦嚴格訓練，也都努力克服困難，是學弟妹們的表率。

總統說，大鈞的個性活潑開朗、負責任、講義氣，也讓他受到同學的喜愛和肯定。過去這段時間，同學們在留言板上向大鈞表達，會替他把路走完，繼承他捍衛領空的遺志，繼續向藍天白雲飛去。相信這不僅是對大鈞的思念，更代表了中華民國空軍健兒的氣魄。

總統也請國防部，務必全力協助家屬，照顧好大鈞的家人。最後，她要再次告訴大鈞，「謝謝你的努力，我們永遠以你為榮」。

公祭典禮結束後進行起靈，由憲兵對空鳴槍，並有4架AT-3以追悼隊形編隊通過起靈隊伍上方，向徐大鈞致上敬意與追思，隨後由象徵烈士的3號機上拉脫離編隊，代表任務完成、精神永留藍天。

空軍司令部指出，徐大鈞骨灰將安厝新店碧潭空軍軍人忠靈塔。徐大鈞5月31日駕駛AT-3教練機墜毀在高雄市岡山區。（編輯：孫承武）1110617