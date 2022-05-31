AT-3教練機高雄岡山墜毀 少尉飛官徐大鈞殉職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄31日電）空軍一架AT-3教練機今天上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，已尋獲機體殘骸及少尉徐大鈞遺體。附近住戶說，聽到巨大聲響跑出來看，只見黑煙及一團火球。

高雄市消防局接受媒體詢問表示，事故發生於上午8時餘，在岡山區田厝一路，他們到達現場火勢已熄滅，現場尋獲飛官徐大鈞，但明顯死亡未送醫，失事現場已封鎖採證。

根據相關訊息指出，徐大鈞是空軍官校110年班，駕駛教練機上午8時3分起飛，8時8分光點消失，失事現場並未撞擊其他民宅及建物，軍方人員表示，後續將由空軍司令部統一說明。

高雄市政府警察局岡山分局嘉興派出所指出，上午有民眾報案說，聽到很大聲響，疑似飛機墜落聲，還有住戶表示，聽到碰一聲超大聲的聲音，跑出來看到冒出大量黑煙及一團火球。

警方獲報到場後，發現現場已由空軍和憲兵隊人員拉起封鎖線搜救善後中，正在現場協助交管，幸現場附近多為田地，並無波及附近住家。

軍方人員指出，經初步了解，徐大鈞為新北人，目前遺體送往何處仍待確認，稍晚會有詳細說明。（編輯：卞金峰）1110531

圖為空軍官校110年班徐大鈞少尉。（空軍司令部提供）

空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸，幸未波及其他民宅。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日