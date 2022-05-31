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AT-3教練機墜毀
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AT-3教練機墜毀5/9

AT-3服役38年15起事故 勇鷹高教機將逐步接替任務

2022/5/31 10:43（5/31 11:39 更新）
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圖為AT-3教練機的同型機。（中央社檔案照片）
圖為AT-3教練機的同型機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北31日電）空軍一架AT-3教練機上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀岡山仁德田厝里一帶，學官徐大鈞

徐大鈞小檔案

  • 年齡：23歲
  • 空軍官校110年班
  • 空軍官校少尉學員
  • 飛行總時數：116小時20分鐘
  • 設籍新北市、未婚
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少尉殉職。自民國73年迄今，已發生15起意外事故。國造高教機勇鷹陸續量產分批撥交，未來將逐步取代AT-3。

國機國造、首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機108年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，國軍採購共66架。

勇鷹去年6月22日在台中首飛成功、第2架原型機也在去年12月首飛，未來將逐步取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練，有利銜接未來F-16V（Block70、Block20）等先進戰機戰訓任務。

AT-3教練機由航空發展中心自行研究設計與製作，使用TFE731-2-2L渦輪扇噴射發動機，首架民國69年出廠、共生產63架，73年正式服役，空軍官校74年換裝作為高級飛行訓練使用，服役迄今38年來，包括今天這起在內共15起意外事故。

--79年8月7日，在澎湖縣馬公機場故障迫降，飛官羅夢雄中校輕傷，陳水乾少校人安。

--79年9月6日，因機械故障墜毀在嘉義大埔地區，1名飛官跳傘獲救。

--80年4月23日，在高雄燕巢地區失事墜毀，教官周國祥、學官楊鐵忠獲救，

--81年10月13日，航管人員導航錯誤於屏東山區撞山，飛官陳志恆、飛行生林明正殉職。

--83年1月26日，1月26日於新竹外海墜海，劉兆瑞上尉獲救、黃錦鴻中校殉職

--83年11月7日，因發動機熄火墜毀在苗栗外海，飛官傅惠民、張志勇2人獲救

--84年6月12日，飛機降落時，鼻輪未放妥衝出起火，在跑道上失事，飛官王光璽、段連昇重傷。

--85年2月28日，因發動機冒煙墜毀在高雄市橋頭區，中尉學官陳厚志受傷

--86年6月27日，因操演失控墜機於岡山校區機場，空官雷虎小組教官徐海華少校殉職。

--87年9月4日，因降落滑行時在跑道上起火，學官少尉陳家梁獲救。

--92年6月11日，少尉學員邱一峰與少校教官段連昇在進行目視飛行訓練科目時，墜毀在台東關山附近，兩人皆不幸殉職。

--101年2月3日，兩架AT3教練機在南部上空進行操演時，發生擦撞意外，其中一架墜毀於屏東縣春日鄉山區，另一架安返回基地，2名飛官曾國維和張國強跳傘受傷。

--103年10月21日，例行訓練時於高雄市梓官區上空發生擦撞，編號0815機飛行員中校教官莊倍源為避免波及民宅，放棄2次跳傘逃生機會撞擊地面殉職；編號0847飛行員中校教官楊志平平安返航。

--104年9月22日，花蓮縣卓溪鄉失聯，9月26日發現機體殘骸，並確認前座少校教官王勁鈞及後座學官中尉黃俊榮殉職。（編輯：郭無患）1110531

空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日
空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日
空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸，幸未波及其他民宅。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日
空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸，幸未波及其他民宅。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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