AT-3教練機失事 空軍：暫停官校全數飛行訓練

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（中央社記者游凱翔台北31日電）1架AT-3教練機今天上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務墜毀，學官徐大鈞少尉殉職。空軍司令部參謀長黃志偉中將宣布，目前已暫停所有空軍官校所有學員的飛行訓練任務，包括基本組、戰鬥組及空運組。

空軍司令部上午11時10分召開記者會，做上述表示。

黃志偉表示，飛官失聯前，透過無線電通報「飛機正常」，接著光點消失，沒有在無線電聽到不正常呼叫，也沒有說飛機有不正常狀況。

空軍指出，失事飛機總飛行時間約6068小時，上次大檢出站時間為2月17日，出站後飛行約78小時，進一年無重大修護事件。

徐大鈞飛行總時數116小時，體檢相關訓練都合格，設籍新北市，未婚。

空軍官校110年班 徐大鈞 徐大鈞小檔案 年齡：23歲

空軍官校110年班

空軍官校少尉學員

飛行總時數：116小時20分鐘

設籍新北市、未婚 看更多 關閉 少尉，上午8時3分駕駛AT-3教練機在高雄實施單飛訓練時，雷達光點於上午8時8分消失，在岡山仁德田厝里一帶墜毀殉職。（編輯：蘇龍麒）1110531

（中央社製圖）

圖為空軍官校110年班徐大鈞少尉。（空軍司令部提供）

空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日