徐大鈞遺體移往殯儀館 官兵列隊敬禮致哀送行
2022/5/31 13:17（5/31 13:30 更新）
高雄空軍官校一架AT-3教練機31日上午在高雄市岡山墜毀，少尉飛官徐大鈞殉職。圖為徐大鈞遺體由救護車送往殯儀館，在場同袍列隊敬禮，送徐大鈞最後一程。中央社記者董俊志攝 111年5月31日
（中央社記者洪學廣高雄31日電）空軍官校1架AT-3教練機今天上午執勤墜毀，學官徐大鈞少尉殉職，軍方將遺體抬上救護車，移往高雄市立殯儀館，出發時，官兵排成一列敬禮致哀，氣氛凝重。
高雄市岡山區當地居民說，這架AT-3教練機在墜落前，飛官開啟彈射座椅，彈出機身，飛機隨即墜落在岡山樹叢，飛官連同座椅掉在田地中。
空軍及憲兵人員上午已封鎖現場，徐大鈞遺體及座椅墜落在西瓜田中央，橋頭地檢署主任檢察官李廷輝約上午11時到場勘驗採證。
軍方人員也在經過簡單採證後，隨即在現場上香，將遺體抬上救護車，移往高雄市立殯儀館。救護車出發時，所有官兵排成一列向徐大鈞敬禮致哀，氣氛凝重。
李廷輝及法醫約在中午12時離開，行前李廷輝在現場接受媒體聯訪表示，詳細狀況交由橋檢發言人說明。（編輯：戴光育）1110531
高雄空軍官校一架AT-3教練機31日上午在高雄市岡山墜毀，少尉飛官徐大鈞殉職，軍方持續在現場地毯式蒐證中。中央社記者洪學廣攝 111年5月31日
空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉不幸殉職，橋頭地檢署主任檢察官李廷輝（前右2）等人近中午時到現場勘驗採證。中央社記者洪學廣攝 111年5月31日
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