少尉徐大鈞殉職 父曾臉書留言「以你為榮」

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空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，學官徐大鈞少尉殉職。（空軍司令部提供）

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）空軍學官徐大鈞今天駕駛AT-3教練機進行第二次單飛訓練時墜毀殉職。徐大鈞在臉書大頭貼照理著平頭、笑擁1隻大玩具熊，最後一次更新是5年前，父親還留言「兒子，以你為榮」。

徐大鈞的臉書內容不多，久未更新，最近一次更新是2017年2月6日換臉書大頭貼照，照片中他理著平頭，開心微笑，右手還擁著一隻大型玩具熊。徐父還留言說，「兒子，老豆以你為榮，加油。」表達對兒子未來的期許。

徐大鈞是空軍官校110年班學員，飛行總時數116小時，今年23歲，設籍新北市，未婚。上午駕駛AT-3教練機時發生事故身亡。

高雄市長陳其邁今天也在臉書發文表示，今早1架AT-3教練機於高雄岡山基地起飛，執行訓練任務時發生事故。高市府消防局出動12車26人前往，駕駛飛官徐大鈞少尉已尋獲，但不幸殉職，讓人難過不捨。

陳其邁說，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌已指示國防部釐清事故原因，並協助家屬處理後續事宜。高市府也將持續提供所需協助。（編輯：卞金峰）1110531