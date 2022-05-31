AT-3教練機失事 空軍：學官徐大鈞第二次單飛 墜毀前未呼叫異常[影]

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（中央社記者游凱翔台北31日電）空軍學官徐大鈞今天上午駕駛AT-3教練機進行第二次單飛訓練時墜毀殉職。空軍表示，上午天氣狀況符合訓練標準，徐大鈞通過空中強制報告點也都回覆飛機狀況正常，但隨後便失聯，期間未有不正常的呼叫情況。

空軍一架AT-3教練機上午在高雄岡山仁德田厝里一帶墜毀，學官 徐大鈞 徐大鈞小檔案 年齡：23歲

空軍官校110年班

空軍官校少尉學員

飛行總時數：116小時20分鐘

設籍新北市、未婚 看更多 關閉 少尉殉職，空軍司令部召開記者會，參謀長黃志偉中將還原事故經過指出，徐大鈞上午駕駛機號0852的AT-3進行單飛訓練，上午8時3分自岡山機場起飛、8時6分在機場東北約5浬處失聯，隨後岡山消防分隊8時11分通報在田厝里一帶尋獲機體殘骸，並發現徐大鈞遺體。

黃志偉表示，上午7時、8時的天氣狀況均符合訓練標準，這架AT-3飛行時數6068小時50分，上次週檢時間為今年2月17日，迄今已飛行77小時55分，均無重大修護；有關人員基本資料，徐大鈞23歲，飛行總時數116小時20分，AT-3機種時數24小時，體檢、航空生理及求生訓練均合格。

至於墜毀前有無不正常無線電呼救及回報，黃志偉指出，徐大鈞第一次單飛在5月18日，且經鑑定合格後今天第二次放單飛，在飛機起飛前已由教官帶領進行了3個起落，確定飛行狀況正常後教官才下機，由徐大鈞進行航線單飛，也就是在機場上空盤旋、觸地重飛的練習。

黃志偉表示，徐大鈞起飛後，準備進行觸地重飛前便失聯，失聯前徐大鈞在空中強制報告點都有正常回報，墜毀前也沒有聽到不正常呼叫，或是飛機出現不正常狀況的回報，由於未接獲彈射跳傘訊號，因此是否跳傘或隨機墜地仍要進一步確認。

是否遭到鳥擊的可能性，黃志偉指出，基地每天都會觀察鳥況，確定不會影響航線後才會起飛，但詳細鳥況報告仍在彙整中。

黃志偉並宣布，目前已暫停所有空軍官校學員的飛行訓練任務，包括基本組、戰鬥組及空運組，並將全力協助家屬處理後續撫卹事宜。（編輯：郭無患）1110531

圖為空軍官校110年班徐大鈞少尉。（空軍司令部提供）

高雄空軍官校一架AT-3教練機31日上午在高雄市岡山墜毀，少尉飛官徐大鈞殉職。圖為徐大鈞遺體由救護車送往殯儀館，在場同袍列隊敬禮，送徐大鈞最後一程。中央社記者董俊志攝 111年5月31日

空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉不幸殉職。圖為國軍尋獲部分機體殘骸。中央社記者董俊志攝 111年5月31日

空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日