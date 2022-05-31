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AT-3教練機墜毀
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AT-3教練機墜毀4/9

AT-3教練機墜毀 目擊者：殉職飛官曾彈射座椅逃生

2022/5/31 11:18（5/31 11:51 更新）
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空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸，幸未波及其他民宅。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日
空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸，幸未波及其他民宅。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日
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（中央社記者洪學廣、張榮祥高雄31日電）高雄空軍官校一架AT-3教練機今天上午在高雄市岡山墜毀，少尉飛官徐大鈞

徐大鈞小檔案

  • 年齡：23歲
  • 空軍官校110年班
  • 空軍官校少尉學員
  • 飛行總時數：116小時20分鐘
  • 設籍新北市、未婚
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殉職，目擊者說，飛機墜落解體前，飛官開啟彈射座椅，連同座椅掉在田地中，機骸隨後零件四散。

高雄岡山居民說，AT-3教練機今天上午墜落前，飛官開啟彈射座椅，彈出機身，飛機隨即墜落在岡山樹叢，飛官連同座椅掉在田地中。

一名當地居民表示，有聽到「砰」一聲，非常大聲，如同氣爆，一公里外都聽得見，他探頭看到現場冒出一大團黑煙，他立刻報警處理。當時還有其他飛機飛行，事故發生後，其他飛機應該是折返基地。

另有目擊者說，今天上午8時許聽到「砰」一聲巨響，他以為是油罐車撞到東西爆炸，出來查看才發現是飛機墜機。

這架AT-3教練機失事地點是岡山一處農田，周遭雖有不少住宅，但未受波及。住戶表示，聽到超大聲音，跑出來就看到一團黑煙加火球。

台灣基進新聞部副主任陳子瑜比對地圖，發現AT-3教練機墜毀在人煙稀少的地方，相信飛官努力到最後一刻，保護民眾安全。

高雄空軍官校一架AT-3教練機今天上午8時3分起飛，8時8分光點突然消失墜機，失事地點在高雄市岡山區，墜機現場未撞到其他民宅及建物，救護人員趕到時，少尉飛官徐大鈞已殉職。（編輯：郭諭儒）1110531

空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時，不幸在岡山仁德田厝里一帶墜毀，已尋獲機體殘骸及駕駛飛官徐大鈞少尉遺體；現場由空軍和憲兵隊人員拉起封鎖線搜救善後中。中央社記者董俊志攝 111年5月31日
空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時，不幸在岡山仁德田厝里一帶墜毀，已尋獲機體殘骸及駕駛飛官徐大鈞少尉遺體；現場由空軍和憲兵隊人員拉起封鎖線搜救善後中。中央社記者董俊志攝 111年5月31日
圖為空軍官校110年班徐大鈞少尉。（空軍司令部提供）
圖為空軍官校110年班徐大鈞少尉。（空軍司令部提供）
空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日
空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉尋獲但不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月31日
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