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AT-3教練機墜毀
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AT-3教練機墜毀6/9

AT-3教練機服役38年 國機國造將逐步汰換

2022/5/31 10:42
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（中央社記者蔡孟妤、洪學廣高雄31日電）空軍一架AT-3教練機，上午在岡山區墜毀，少尉徐大鈞殉職。據統計，這是10年來至少第4起事故。AT-3教練機自服役至今已38年，政府推動「國機國造」，將逐步汰換。

AT-3教練機是空軍現役教練機，自1984年服役至今已38年，由航空工業發展中心（漢翔航空工業公司前身）與美國諾斯洛普公司合作研發。政府推動「國機國造」後，由漢翔研製「勇鷹」高教機，預計逐步汰換AT-3教練機。

AT-3教練機除了平時教練用途外，也是空軍雷虎特技小組採用的表演機種，且具備「平戰轉換」特性，戰時也可擔任輕攻擊、對地炸射等任務。

回顧AT-3教練機事故，2012年2月3日，編號0809的AT-3進行例行訓練，在屏東縣春日鄉上空發生擦撞，飛官順利跳傘逃生。

2014年10月21日，空軍雷虎小組飛行員莊倍源飛行訓練時失事殉職。2015年9月22日AT-3於花蓮縣卓溪鄉失聯，後續確認2名飛官王勁鈞及黃俊榮殉職。（編輯：陳仁華）1110531

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