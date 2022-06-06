更多編輯台推薦新聞：
影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助
國際

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
AT-3教練機墜毀
新聞專題
AT-3教練機墜毀3/17

蔡總統慰問殉職飛官徐大鈞家屬 指示釐清事故原因[影]

2022/6/6 11:55（6/6 12:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文（右）6日前往高雄岡山基地聽取「0531專案進度簡報」，並探視慰問殉職飛行官徐大鈞少尉的家屬。（軍聞社提供）中央社記者葉素萍傳真 111年6月6日
總統蔡英文（右）6日前往高雄岡山基地聽取「0531專案進度簡報」，並探視慰問殉職飛行官徐大鈞少尉的家屬。（軍聞社提供）中央社記者葉素萍傳真 111年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天赴高雄探視慰問殉職飛行官徐大鈞少尉的家屬，瞭解失事調查進度，指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

蔡總統上午前往高雄岡山基地聽取「0531專案進度簡報」，並探視慰問殉職飛官家屬，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統抵達岡山基地後首先聽取「0531專案進度簡報」，瞭解失事調查進度，指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

隨後，蔡總統慰問飛官家屬，總統對徐大鈞

徐大鈞小檔案

  • 年齡：23歲
  • 空軍官校110年班
  • 空軍官校少尉學員
  • 飛行總時數：116小時20分鐘
  • 設籍新北市、未婚
看更多
關閉
不幸殉職深感不捨，除向家屬深致關切之意，並希望家屬們務必保重身體。

由於徐大鈞的祖父也曾是空軍飛官並擔任新竹基地11飛行大隊大隊長，徐大鈞的父親現場提供許多建言；蔡總統請國防部深入研究，期盼在釐清事故原因之際，也能持續檢討精進國軍軍校教育的實務訓練。

空軍一架AT-3教練機5月31日墜毀在高雄市岡山區田厝一路的樹林中，學官徐大鈞少尉殉職。（編輯：謝佳珍）1110606

影片來源：世界最正經
總統蔡英文（右）6日探視慰問殉職飛行官徐大鈞少尉的家屬，指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。（軍聞社提供）中央社記者葉素萍傳真 111年6月6日
總統蔡英文（右）6日探視慰問殉職飛行官徐大鈞少尉的家屬，指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。（軍聞社提供）中央社記者葉素萍傳真 111年6月6日
延伸閱讀
AT-3教練機失事 空軍：暫停官校全數飛行訓練AT-3教練機墜毀 目擊者：殉職飛官曾彈射座椅逃生AT-3服役38年15起事故 勇鷹高教機將逐步接替任務AT-3教練機失事飛官徐大鈞殉職 蔡總統促釐清原因AT-3教練機高雄岡山墜毀 少尉飛官徐大鈞殉職
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀