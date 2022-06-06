蔡總統慰問殉職飛官徐大鈞家屬 指示釐清事故原因[影]

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天赴高雄探視慰問殉職飛行官徐大鈞少尉的家屬，瞭解失事調查進度，指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

蔡總統上午前往高雄岡山基地聽取「0531專案進度簡報」，並探視慰問殉職飛官家屬，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統抵達岡山基地後首先聽取「0531專案進度簡報」，瞭解失事調查進度，指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

隨後，蔡總統慰問飛官家屬，總統對 徐大鈞 徐大鈞小檔案 年齡：23歲

空軍官校110年班

空軍官校少尉學員

飛行總時數：116小時20分鐘

設籍新北市、未婚 看更多 關閉 不幸殉職深感不捨，除向家屬深致關切之意，並希望家屬們務必保重身體。

由於徐大鈞的祖父也曾是空軍飛官並擔任新竹基地11飛行大隊大隊長，徐大鈞的父親現場提供許多建言；蔡總統請國防部深入研究，期盼在釐清事故原因之際，也能持續檢討精進國軍軍校教育的實務訓練。

空軍一架AT-3教練機5月31日墜毀在高雄市岡山區田厝一路的樹林中，學官徐大鈞少尉殉職。（編輯：謝佳珍）1110606

影片來源：世界最正經