更多編輯台推薦新聞：
影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡總統：政府希望每年調高基本工資 會排除萬難
首頁 / 政治
AT-3教練機墜毀
新聞專題
AT-3教練機墜毀3/18

飛官徐大鈞殉職頭七 完成招魂儀式後遺體火化

2022/6/6 14:27（6/6 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
空軍官校少尉學員徐大鈞5月31日墜機殉職，6日頭七，家屬上午回到失事現場完成招魂儀式。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月6日
空軍官校少尉學員徐大鈞5月31日墜機殉職，6日頭七，家屬上午回到失事現場完成招魂儀式。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）空軍官校少尉學員徐大鈞5月31日墜機殉職，今天頭七，家屬上午回到失事現場招魂後，下午徐大鈞的遺體送往火化場火化，棺木抬上車出發前，官兵列隊敬禮送行，場面肅穆哀戚。

徐大鈞5月31日駕駛空軍一架AT-3教練機墜毀在高雄市岡山區，徐大鈞的父母、妹妹當天即趕到高雄處理後事。

今天頭七，徐大鈞的妹妹上午11時許回到失事現場完成招魂儀式，隨後徐大鈞的遺體即送往高雄市殯儀館火化場火化，出發前，官兵排成一列敬禮送行。家屬預計17日在高雄舉行告別式後，將徐大鈞的遺骨帶回新北市進塔。

總統蔡英文今天上午也前往高雄探視家屬，表示對徐大鈞不幸殉職深感不捨，也希望家屬務必保重身體。總統也指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

徐大鈞5月31日駕駛AT-3進行單飛訓練，上午8時3分自岡山機場起飛、8時6分在機場東北約5浬處失聯，隨後岡山消防分隊8時11分通報在田厝一路附近尋獲機體殘骸，並發現徐大鈞遺體。（編輯：謝雅竹）1110606

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀