飛官徐大鈞殉職頭七 完成招魂儀式後遺體火化

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）空軍官校少尉學員徐大鈞5月31日墜機殉職，今天頭七，家屬上午回到失事現場招魂後，下午徐大鈞的遺體送往火化場火化，棺木抬上車出發前，官兵列隊敬禮送行，場面肅穆哀戚。

徐大鈞5月31日駕駛空軍一架AT-3教練機墜毀在高雄市岡山區，徐大鈞的父母、妹妹當天即趕到高雄處理後事。

今天頭七，徐大鈞的妹妹上午11時許回到失事現場完成招魂儀式，隨後徐大鈞的遺體即送往高雄市殯儀館火化場火化，出發前，官兵排成一列敬禮送行。家屬預計17日在高雄舉行告別式後，將徐大鈞的遺骨帶回新北市進塔。

總統蔡英文今天上午也前往高雄探視家屬，表示對徐大鈞不幸殉職深感不捨，也希望家屬務必保重身體。總統也指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

徐大鈞5月31日駕駛AT-3進行單飛訓練，上午8時3分自岡山機場起飛、8時6分在機場東北約5浬處失聯，隨後岡山消防分隊8時11分通報在田厝一路附近尋獲機體殘骸，並發現徐大鈞遺體。（編輯：謝雅竹）1110606