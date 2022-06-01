藍籲疫情暫停實施夏月電價 綠：有各方面紓困措施

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（中央社記者王承中、王揚宇台北1日電）夏月電價今天啟動，國民黨團今天表示，疫情嚴峻，很多民眾被迫在家隔離、上班上課，呼籲停止實施。民進黨團指出，夏月電價行之有年，紓困振興不一定要從電價減免下手，會在各行各業、家庭有需要的地方給予協助。

夏月電價於今天啟動，實施至9月底，除了每月用電度數基本120度不調整，整體漲幅落在13%至27%間，不過台電估超過360萬戶用電量較少、不受影響。

國民黨立法院黨團書記長萬美玲、副書記長林思銘、鄭正鈐及國民黨立委費鴻泰等人，今天在立法院召開記者會，呼籲暫停今年民生家庭夏季電價計費，讓民眾喘口氣，過點好日子。

萬美玲表示，政府不但沒有苦民所苦，還對民眾的辛苦無感。現在確診人數維持高峰，單日8萬多人確診，很多人必須在家隔離，若收入減少，電費又調漲，真的讓人吃不消。目前也有很多人配合政策分流在家上班，很多孩子也因學校停課而在家上課，家庭用電量又如何下降。

萬美玲指出，全國高中以下的236萬名學生，若有一半停課在家線上上課，就有將近100萬戶的家庭用電會增加。夏月電價是希望民眾節約用電，原意很好，但在目前的時間點根本辦不到。萬物齊漲，現在還要漲電費，國民黨團無法接受政府在民眾辛苦防疫的同時還要搶民眾的荷包。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長黃世杰今天也在立法院召開輿情回應記者會。鄭運鵬表示，國民黨沒有常識也要看電視，很多國家對於夏月電價是以價制量來處理，台灣去年是因為三級警戒，但今年的狀況是採逐步開放、解除管制，和去年有所不同。

鄭運鵬指出，夏月電價從民國78年就開始實施，行之有年，是希望大家多注重節電，政府沒有說要用這個來搶錢，在野黨搞不清楚狀況，不能說夏月電價就叫漲價，冬天的電價就叫降價，這觀念不對。

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紓困振興方面，鄭運鵬表示，不一定要從電價減免下手，而是會在各行各業、家庭有需要的地方給予協助，例如桶裝瓦斯凍漲至9月底、減徵關鍵原物料稅負延至9月底等，以及承租國有非公用不動產者的租金減免，延長到今年12月底等。

他指出，在穩金流部分也有觀光產業貸款利息補貼政策、延長紓困振興貸款及信用卡及個人貸款債務協處機制、延長演藝團體紓困貸款與利息補貼等。（編輯：黃國倫）1110601